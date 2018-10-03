新光三越周年慶 線上線下雙攻

2018年10月03日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

伊林娛樂吳靖舫（左起）、邵俐妍、呂亞璇持新光三越周慶「宇宙明星BT21」全球獨家限量卡友禮，共分3波推出超過50款。（方濬哲攝）

新光三越獨家首賣限量GIORGIO ARMANI 2018全新春夏時裝秀限量聯名組，含三款脣頰露，3150元。（新光三越提供）

新光三越獨家限量LA MER奇蹟煥采氣墊粉霜12g×2，價值6100元、特價3780元，買即送淨妝水100ml。（新光三越提供）

新光三越限量dyson v8 carbon fibre無線吸塵器，2萬9900元。 （新光三越提供）

新光三越限量ESTEE LAUDER粉底任選1＋2組，價值2786元、特價1710元。（新光三越提供）

新光三越LONGCHAMP Mademoiselle Longchamp肩背包，3萬6400元至4萬3200元。（新光三越提供）

新光三越匯聚英國Gtech小綠PRO專業版濾袋式無線除蟎吸塵器，原價1萬9980元、特價1萬4880元。（新光三越提供）

新光三越台中中港店新引進新加坡國寶級海鮮首選餐廳「珍寶海鮮」，加強食力和集客力。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本商品展，「二郎系」魚男氣拉麵，270元。（新光三越提供）

新光三越限量hengstyle Hoenywell智慧淨化抗敏空氣清淨機，原價1萬8900元、特價1萬7900元。（新光三越提供）

新光三越限量dyson Supersonic吹風機（桃紅色），附限量版真皮精裝收納盒，原價1萬8300元、獨家價1萬6200元。（新光三越提供）

新光三越獨家限量LANCOME超進化修護肌因組，價值9967元、特價5625元。（新光三越提供）

新光三越周年慶首波6店滿千送百檔期

本月是周年慶旺季，新光三越首波6店台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店明（4日）同步展開周慶，首次線上結合線下，領先百貨首發行動支付skm pay，讓消費者可將滿千送百贈品禮券存在APP、貴賓卡，還能享贈獎兌換、停車服務，免去排隊之苦，宣告周慶進入革命性的數位時代。

結合手機APP 年度最強檔

新光三越周慶是年度最強檔，此番結合手機APP強大功能，讓APP就是行動貴賓卡＋行動電子錢包，線上DM優惠商品一目了然，還可會員累點、綁定信用卡結帳付款、查詢消費點數、銀行滿額禮兌換；也能24小時查詢全台110家餐廳，使用美食訂候位服務。

今年還首次在周慶開打前1周搶先讓skm pay會員於新光三越APP線上支付，預購超過30項、6300個獨家、限量、破盤價的美妝、家用、超市夯品，首創在家就能輕鬆逛周年慶享好康；上線開賣後春水堂奶茶買1送1優惠券迅速被領光，差價大的熱門家電、化妝品特惠組買氣也旺。

周慶明天起跑，化妝品區滿2000送200，全館5000送500、名品單櫃／大家電區／法雅客＋[i]Store單區滿萬送500，貴賓卡友首7日獨享名品單櫃／大家電區／法雅客＋[i]Store單區滿萬送千，以上滿千送百贈品禮券都可存在新光三越APP、貴賓卡，便利性提升。

美妝特惠組 全台數量達千萬

為迎戰周慶，本季共調整376櫃，導入27個獨家品牌、107家新品牌，涵蓋美妝、服飾和餐廳等；必殺的美妝特惠全台組數達1000萬組，較去年近900萬組多1成，涵蓋CLE DE PEAU和NYX全台首賣新品，與CLARINS、GIORGIO ARMANI、M.A.C獨賣新品。也因應網紅自拍、偽素顏妝趨勢成立「底妝專區」，延攬兩大精品彩妝CHANEL和TOM FORD氣墊彩妝新品堅強陣容。此外，beauty stage美麗台周慶也於4日至17日加碼購物金，獨享滿2000現抵200，等於虛實同步開攻。

周慶享優惠，單價較高的名品、輕奢珠寶、潮流單品、智能家電、iPhone XS等都可趁滿千送百入手，添購腰包、後背包、老爹鞋，與LOGO包、服飾、鞋款，以及環境家電、智能廚電等話題夯品。

今年也首次集合日、韓美食，全台接力巡迴展出，首站台北南西店8日前有日本商品展，9日至21日接著辦韓國商品展，預料周慶期間每天可湧入10萬人次。

(中國時報)