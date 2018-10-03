佳麗寶周慶價 瘋省1萬3

2018年10月03日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

KANEBO煥采化妝水、水嫩彈力爽膚乳新品上市超值組，價值5250元，周慶價4150元。（佳麗寶提供）

SUQQU 2018周慶淨采亮妍入門組原價5855元，周慶價4550元。（SUQQU提供）

Impress完美極致霜周年慶限定組，價值3萬1300元，周慶價1萬8000元。（佳麗寶提供）

DEW水潤柔膚露、水潤柔膚乳，保溼超值組，買DEW水潤柔膚露150ml、水潤柔膚乳100ml，送DEW水潤潔膚霜20g、水潤洗顏皂霜20g、水潤柔膚露20ml、水潤柔膚乳20ml、水潤柔膚霜8g，價值3820元，特惠價2600元。（佳麗寶提供）

THREE平衡潔膚特惠組，價值2900元，周慶價2340元。（THREE提供）

佳麗寶集團旗下「KANEBO」在日本發表以來，被美妝迷譽為最期待登台的日系美妝，為已有50年歷史的日系經典美妝「佳麗寶」品牌，帶來嶄新氣象，首次加入周慶優惠，也成為今年最大的亮點；佳麗寶旗下美妝KANEBO、Impress、DEW都針對周慶祭出明星組合，讓消費者超值入手。

KANEBO首次加入周慶訴求「買新品送正品」，今年6月上市至9月中，KANEBO前導煥膚菁華液已賣破6000瓶，周慶特別推出「KANEBO前導煥膚菁華液限定組」，買「前導煥膚菁華液」60ml送「煥采保溼彈力日霜」5ml及「水潤美肌緊緻晚霜」5ml；而周慶特別推薦組合，當屬「KANEBO煥采化妝水、水嫩彈力爽膚乳新品上市超值組」，價值5250元，周慶價4150元。

DEW加贈保養旅行組

佳麗寶經典頂級保養「Impress系列」完美極致霜周年慶限定組，價值3萬1300元，周慶價1萬8000元，買Impress完美極致霜40g送完美極致霜8gx3、AA煥生滋潤玫瑰按摩潤膚油100ml，除了經典化妝水、乳液及角質液組合外，佳麗寶今年必搶頂級保養組合為Impress完美極致霜，贈送份量相當於半瓶。完美極致霜是佳麗寶近年成長最快速的產品之一，2016年約800瓶，2017年成長了1.5倍，售出約1200瓶，2018年截至8月底已賣出約950瓶。

保溼霸主DEW SUPERIOR，凡購買DEW水潤柔膚露、DEW水潤柔膚乳、DEWS潤活精純露組、DEWS潤活精純乳組或潤活皂霜組，都是梳妝台必備保養逸品，周慶期間還加贈保養旅行組，讓出遊也能夠享受完整保養。

THREE首度下殺8折

SUQQU超值首選「淨采亮妍入門組」，購買淨采亮妍菁華（正品），贈顏筋活力晶摩霜48g、煥顏淨膚露30ml，原價5855元，周慶價4550元。THREE則推薦「平衡潔膚特惠組」，內含平衡潔膚油2瓶，周慶首度下殺8折，價值2900元，優惠價2340元；「極致活顏系列保養組」，購買極緻活顏水凝露、極緻活顏水凝乳、極緻活顏全效精華油，贈極緻活顏水凝乳28ml、極緻活顏凝霜10g，價值1萬1600元，優惠價9360元。

(中國時報)