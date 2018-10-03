台灣大追夢 送S.T.F抒天弗進小巨蛋

2018年10月03日 04:12 中國時報 陳大任 報導

「S.T.F抒天弗」由兩名大男孩ArieShawn（左）與Em7（右）組成。（盧禕祺攝）

為扶植影視音創作人才，台灣大啟動2018「勇敢追夢3.0」，結合數位、科技、文創全方位資源，與福茂唱片跨界合作，一同打造流行樂壇新星─嘻哈雙人組合「S.T.F抒天弗」，全新數位創作單曲《Time to Go說走就走》昨日首播，唱出年輕世代即使徬徨迷惘依然勇往直前的追夢故事。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，「勇敢追夢」計畫至今已是第3年執行，每一年我們選出的素人歌手的背景與創作特色相當多元，第1屆張仰華創作《艾伊達尼》，結合原住民魯凱族母語唱出對家鄉的溫暖思念；去年黃霆睿結合古典鋼琴演奏、Rap的EDM電子舞曲創作《天堂不是想像》。今年的「S.T.F抒天弗」雖然不是音樂科班出身，但他們對音樂創作卻有無比熱誠，希望能激勵所有年輕人「說走就走，有夢就夢」！

台灣大副總經理劉麗惠表示，從2016年開始第1屆的張仰華是魯凱族原住民、去年是美國伯克利音樂學院高材生黃霆睿，我們不單只是頒發獎金，而是希望陪他們走向專業的道路；今年台灣大跨越20周年，在協助「S.T.F抒天弗」實現音樂夢的同時，也以企業轉型新風貌號召年輕世代同行出發，陪大家一起勇敢追夢。

去年《myfone行動創作獎》原創歌曲組13組佳作以上得獎者中，以《思鄉》這首創作獲得佳作的嘻哈雙人組合「S.T.F抒天弗」歷經兩度面試，憑藉高度創作能量與堅持音樂夢的態度脫穎而出。「S.T.F抒天弗」由兩名大男孩ArieShawn與Em7組成，他們倆一已在工作、另一還在學，團名來由是希望能做出讓人舒服的音樂，中間加個「天」字是想傳達「極致」的意思。

台灣大與福茂唱片今年再度邀請金曲獎最佳音樂錄影帶導演陳映之親自操刀執導MV，拍攝過程中，來回拍攝超過50次，兩人穿著時尚秋冬款新裝，拍到汗如雨下都沒喊過一聲熱，最後才發現Em7因鞋子磨到腳後跟掉一層皮，但他一直忍著腳痛直到拍攝結束。兩人拍MV的初體驗，不僅展現一百分的敬業態度，也坦承這是很值得的學習經驗。

(中國時報)