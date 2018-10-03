2018年10月03日 04:11 中國時報 王亨利

潘越雲有一首歌，以兩段前後交換的句子互相論辯作為開始：「你說離別容易再見難，我說再見容易離別難」。2018的夏天，暴雨與溽暑的輪替，與這首歌的安排，有著不可言喻的呼應。但科技走到了2018，似乎很篤定的判定了答案。20、30年不見的朋友，吉他的啟蒙老師，大學社團的夥伴，不斷奇蹟似的從Facebook與Line的畫面中跳了出來。你牽我，我找他。無視於明明兩鬢已斑白，滿臉已滄桑，你打著Line：「還是那樣，你都沒變」。偶有人提及當年的傷口，但卻早已完美癒合到遍尋不著。

於是你說：這世界還有真正的離別嗎？不就是加個群組與視訊通話，所有的人，所有的故事，都可分享，都可延續。再也沒有三毛「重逢無意中，相對心如麻；見面問安好，不提回頭路……」。你開始擔心，這世界是否還能從心裏聽得進，任何一首關於「送別」的歌。

但命運之神可沒這麼簡單，當科技與大數據找回了古早與遠方的友人。命運之神說，讓我帶走你身邊的人試試。科技之神說，你沒看到整遍金黃色的稻浪已成無數個群組嗎？你拔掉一兩株，稻浪還是相連，命運之神你只是如李宗盛所說的：「不自量力的還手」。

我對自己說：天下沒有不散的筵席，種子飛到新的遠方，或有更肥沃的土壤，來年夏末秋初，上帝會賜予新的豐收。於是我對命運之神說：來拔吧，沒關係。一二三……命運之神真的拔了，稻穀飛向藍天，飛向遠方，而我：「嗚嗚，怎麼還是會這麼痛！」原來，離別之痛的解藥不是群組數，也不是你有沒有我的Line，端視埋藏在時間裡看不見，說不出的默契與深不可測的無限回憶！

這樣的心情下。我特意看完了林海音的《城南舊事》，也無意間在Youtube上聽到了台北室內合唱團演譯周鑫泉作品〈城南送別〉。

《城南舊事》的故事發生在北京的老胡同裡，作者透過一個天真活潑小孩的眼睛與心情敘述著胡同裏不同的人物；惠安館的瘋子， 形影不離的玩伴妞兒，不討喜的宋媽，其情可憫的小偷，最後是爸爸。不同的人物，一一告別了胡同，只有胡同與小孩是離不開的，是沒有facebook與Line的，是只能被告別的。但就在一場又一場的告別裡，小孩做了唯一能做的事，或者根本不用去做也會發生的事－－慢慢長大。（全書就在「爸爸的花兒落了，我也不再是小孩子」終結）。也許不斷的告別根本就是加速的長大吧。

書裡面的告別用了李叔同1915年耳熟能詳的作品〈送別〉貫穿詮釋：

長亭外，古道邊，芳草碧連天；

晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山。

天之涯，地之角，知交半零落；

一壺濁酒盡餘歡，今宵別夢寒。

時間飛速進到2013年，周鑫泉創作了這首〈城南送別〉。

長亭外，古道邊，芳草碧連天，

問君此去幾時還，來時莫徘徊；

天之涯，地之角，知交半零落，

人生難得是歡聚，惟有別離多。

歌詞相似度超過80％，曲名加了兩個字「城南」，城南舊事變身〈城南送別〉。仔細深究，城南與送別，看似有關其實無關，套句今日商業用語 這「山寨的蠻過分的」……

前奏乍聽之下非常類似巴哈（Bach）平均律曲集的表現方式，像是穩定的心跳，那種量血壓前吐一口氣刻意的放鬆，好像每一場告別前的提醒，「不要感性，不要感傷」，穩穩的，淡淡的，離別帶走的是祝福，不是哀傷，把離別當再見的開始吧……

第一段承襲前奏速度，唯一與李叔同原曲不一樣的句子是「問君此去幾時還，來時莫徘徊」。我不禁想，這把原曲的意境似乎降低了，有點像小時候還沒出門媽媽就嘮叨：「甚麼時候回來呀？」這裡談的送別，從1915到2013，形容的其實都是送行者的心情。不是，也看不到被送者的反饋。李叔同縱有長亭送別芳草碧連天的心情與視野，但當天被送的人是否也如此想呢？如此看來，一句何時回來的問候，格局雖小卻也顯真誠，也是百年來連接送行者與被送者的惟一介面。

整個第二段，亦是送行者的喟嘆。但用了夾三明治的安排，把李叔同的原曲，原汁原味夾在兩段喟嘆之中。天之涯，地之角，知交半零落。什麼是知交呢？當時間空間放開，還知否？人生難得是歡聚，唯有離別多。這豈不矛盾的心情？一次歡樂的相聚，不就得承受一次難捨的離別，要如何釋懷如何看開？想起了扎西拉姆的沉默：「你見，或者不見我，我就在那里，不悲不喜。你念，或者不念我，情就在那里，不來不去。」只是世間又有幾人能參透？

當曲式第二次進入李叔同的送別原曲，刻意加快的速度與類似Marching Band的節奏一方面好像催促著旅人上路，一方面竟將此曲營造出戰士出征的氣氛。我甚至聽得到戰士1、2、1、2的踏步聲。如果全曲如此結尾，似乎把送別一變為出塞曲，把小愛換成大愛，把所有的祝福加持給出發的旅人。「願你永遠安康，願你永遠懂得飛翔」，2018徐佳瑩也如是唱著。

但看起來作者不想如是結尾，一瞬間，曲調迅速沉寂，彷彿出征的戰士離開後鏡頭回到送行者滿面淚痕，慢慢的轉身，用微弱而不能再微弱的聲音，低聲啜泣……「長亭外，古道邊」，這裡是城南嗎？根本不是呀。原來誤會一場，百年來送別之處根本不在城南，亦無芳草碧連天眼界的豁達，只是當時心情想變回如《城南舊事》裏那個天真的小孩英子，耍賴痛哭。小孩不懂祝福，不懂遠方，不懂大愛，只單純的想：「可以不要走嗎？」根本不是什麼城南送別，而是心靈深處「誠難」送別啊。

(中國時報)