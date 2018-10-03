老歌

友善列印
中國時報
蘇穩中

因為寂寞，腦中的思慮就多，常常太多靈感在腦海中盤旋，一發不能收拾。

情感流引出不停的振筆書寫，固然是好事，但各種絕望想法接踵而至，要想築堤補這道已然殘缺的防線，就得讓自己遁入更多哀傷的局。

而哀傷，是創作出現的第一頁，在第一頁上頭的文字，就是無法探頭的深淵。哀傷大學的回憶想不起來，想到的都是不愛念書、翹課在宿舍睡覺、考試考很爛的我。

但老歌的存在總見證了還存在心中的，屬於遺失溫度的記憶。

她是在台中科博館認識的女生。當時我們都在科博館當志工，最年輕的志工就是我們兩個人，但她比我早進去，特權比我多。記憶中，她的皮膚白皙，也是有禮貌的人；她很喜歡恐龍，當時在考護理證照；我們一起漫步在東海大學，不經意地走入教堂，那是我第一次踏進路思義教堂。

想起東大仍有餘溫。

她在蘭潭演奏安平追想曲。那些低音、慢旋律遊走潭畔，讓人沉浸在她玉手的往來間，唧唧復唧唧，漸地凍結了時間，悄然不知今夕已是何年。竟用中提琴的旋律搔癢，19歲的她簡直超乎意外地拉出令人啞口無言的絕佳氛圍，先是被撕開各種莫名的情慾，然後情緒在結束前後，再峰迴路轉的萬中歸一，暢然，彷彿湧起了千堆雪，沒了綹綹心愁。

開始哼著歌。

遙遠又真實的老歌，代表著一個曾經是新時代的新夢想，一種新思緒。翻著泛黃照片，那一張特別鮮明的照片，故事中的主角，綻放著永恆笑容。

(中國時報)

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