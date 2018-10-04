陸啟動大追稅 演藝圈剉咧等 范冰冰逃稅 罰40億免坐牢

2018年10月04日 01:24 中國時報 藍孝威／綜合報導

大陸女星范冰冰被爆簽「陰陽合同」涉逃漏稅，新華社3日證實，稅務部門已查清，她必須限期繳清約8.83億元（人民幣，下同）欠稅及罰款，約40億元新台幣，相當於一架F-35B戰機。范冰冰事發至今神隱超過百日，3日她在微博首度發聲公布道歉信，而本案可能成為大陸官方對演藝圈大追稅開端。

范冰冰案讓兩岸演藝圈一時風聲鶴唳，陸委會昨表示，近期大陸嚴查影視從業人員逃漏稅，8月起對藝人收入大幅提高稅率、加強查稅並設定片酬上限等嚴格限制，可看出陸方已開始對影視及相關產業進行清理；范冰冰案恐只是陸方開始大規模查稅之開端。

神隱百日 范爺微博發信道歉

大陸國家稅務總局6月接獲舉報，范冰冰拍攝電影《大轟炸》時，實際獲3000萬元酬勞，但只申報1000萬，其餘2000萬以「拆分合同」方式偷逃個人所得稅618萬元，少繳營業稅及附加費112萬，合計730萬元。此外，范冰冰及其擔任法定代表人的企業，共少繳2.48億元，偷逃稅款1.34億元。

據大陸法律，江蘇省稅務局將對范冰冰及其擔任法人的企業追繳稅款2.55億，加收滯納金0.33億；至於范冰冰採取拆分合約手段隱匿真實收入偷逃稅部分，處4倍罰款共計2.4億元，工作室隱匿個人報酬則處3倍罰款共計2.39億。此外，范冰冰擔任法人的企業少計收入偷逃稅款處1倍罰款計94.6萬元；對其擔任法人的2戶企業未代扣代繳個人所得稅和非法提供便利協助少繳稅款各處0.5倍罰款，分別計0.51億元、0.65億元。

報導稱，范冰冰與個人工作室及其擔任法人代表企業，總計被要求繳納8億8394.6萬元，因為是初犯，只要依規定在期限內補稅並繳罰款，「依法不予追究刑事責任」，否則將依法移送公安機關處理。

范冰冰昨在微博發表600多字致歉信，完全接受稅務部門處罰決定，「盡全力克服一切困難，籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。」「我經歷了從未有過的痛苦、煎熬，進行了深刻反思、反省，對自己所作所為深感羞愧、內疚。」

台籍經紀人遭控制 陸未通報

新華社稱，這是近年處理個人逃稅金額最大案件，包含3點深刻警示：依法納稅的底線不容觸碰；文藝工作者不能掉進錢眼裡；依法治亂、激濁揚清，影視行業才能健康發展。

另據陸方通報，范冰冰的台籍經紀人、本名牟恩廣的穆曉光因指使員工隱匿、故意銷毀涉案會計帳本等行為，涉嫌犯罪，「已被公安機關依法採取強制措施」。陸委會表示，目前尚未接獲陸方循「兩岸共打機制」通報，呼籲陸方依法給予我方民眾適當法律程序保障。

(中國時報)