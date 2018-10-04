垃圾不分藍綠 柯今告葛特曼

《屠殺》作者葛特曼2日在記者會上，指台北市長柯文哲是「騙子」（liar），柯文哲昨對此憤怒表示，限葛特曼24小時內道歉，因未道歉今將提告（右圖，郭吉銓攝）。左圖為柯競辦及代表律師將律師函送到葛特曼住的飯店，因葛特曼不在，由飯店先收下（柯文哲競選辦公室提供）。

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中國時報
／台北報導

《屠殺》作者伊森．葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入大陸活摘器官行為，2日記者會上還稱柯是「騙子（liar）」。事後外界發現當天提問「柯文哲是不是liar」的人，竟是獨派人士、民進黨籍北市前副祕書長李文英的丈夫許龍俊，加上近日質疑此議題者幾乎都是獨派，柯文哲3日怒斥：「垃圾不分藍綠！」且葛特曼未在柯要求的24小時內道歉，柯競辦將於今天上午10時到北檢提告妨害名譽。

取得《屠殺》中文版授權的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝一向親綠，葛特曼由吳祥輝陪同舉辦記者會，席間也有不少深綠獨派人士，且當天首先提問葛特曼「是否認為柯文哲是騙子（liar）？」的男子正是許龍俊。

葛特曼未在24小時道歉

此外，主辦單位安排的口譯也有翻譯錯誤狀況，例如將「the worst（最糟）」翻成「邪惡」等，讓外界質疑背後有獨派操作痕跡，疑似刻意將葛特曼發言加油添醋，甚至誤導與會人士。

柯文哲無奈說，他有看到許龍俊的照片，這就是政治意識形態仇恨，「很麻煩」；至於獨派人士頻攻擊器官移植相關議題，他更直接痛批：「垃圾不分藍綠！」

沒帶病人到陸仲介器官

「我，柯文哲，從來沒有帶病人到大陸去仲介器官。」柯昨重申，器官移植過程，他負責加護病房部分，病人根本很難離開台大醫院，怎麼可能有機會帶去大陸移植？而且不管是移植、葉克膜使用都相當複雜，不是一個醫生可獨立完成，所以「你們到底是打柯文哲？還是打台大醫院？簡單來講就是笨」！

柯文哲直言，選舉有攻防，但不需要打得這麼低級，一個宇昌案把台灣生技業打垮一半，MG149也造成台灣臨床醫學研究的困擾，現在葛特曼案更嚴重影響台灣移植醫學、重症醫學，「不要為了打一場選戰，把自己社會搞得亂七八糟」。

不知葉克膜被怎麼使用

媒體追問，是否真的不知道葉克膜被拿來用在器官活摘？柯文哲表示，葉克膜要怎麼用，就好像核能，「原子彈要怪愛因斯坦發明E=mc2（2指的是平方）？」葉克膜這種技術的發展，當然我們是在亞洲發展的人，但要用在哪不是我們能決定的，「到大陸上課，底下4、500人，底下有怎樣的人，我怎麼會知道？」

(中國時報)

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