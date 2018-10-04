器官案潑糞 壓垮綠最後稻草

《屠殺》一書作者美國作家伊森．葛特曼2日來台舉行記者會。民眾提問葛特曼，柯文哲是不是騙子？葛特曼略加思索後點頭表示「是」。（陳信翰攝）

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中國時報

器官移植冷飯熱炒，吳祥輝真的只是自走炮？在姚人多介入主導北市選戰前，姚文智陣營與吳祥輝難道不曾合作？這場潑糞戰，已從人格侮辱，上綱到指控台大醫院集體殺人，對台灣民主與社會信任進行毀滅性攻擊。曾與吳祥輝互為夥伴的民進黨，此刻若只想切割求自保，後續衝擊恐成壓垮年底選舉的最後一根稻草。

隨屠殺起舞 器官移植未登錄不給藥

曾在2014幫謝系打過雲林縣長選舉的吳祥輝，今年4月就傳出曾替姚文智陣營寫過講稿；積極參與的他，還一度進入輔選團隊協助文宣操作，直到8月姚人多進駐主導選戰，吳祥輝才淡出。

雖然，吳祥輝是退出後才開始公開打擊柯涉入器官買賣，問題是，從聯繫葛特曼、雙方磋商代理出版《屠殺》，一直到翻譯、校對、編排，繁瑣作業真能在1個月內完成嗎？換言之，整個計畫很可能是在他仍在姚陣營幫忙時就已展開。

只是，即便如此，這仍可能只是吳祥輝的個人意志，未曾與姚討論。但，就姚陣營與吳祥輝過往的關係來看，很難不讓人聯想兩造對於出版《屠殺》一事，是否有過某種程度的默契。

如果說，姚陣營確是處於狀況外，面對吳祥輝對柯的狂轟猛炸，無端讓選情雪上加霜，肯定是悶到極點。

只是，民進黨必須理解，吳祥輝既曾是盟友，而站在他背後的獨派也是綠營鐵桿部隊，要民眾將他與姚文智乃至於民進黨做切割，談何容易？

尤其，器官移植爭議已不單是質疑個人，而是擴大到對整個台大醫療團隊的指控；台大作為國家醫院，是台灣社會醫療體制的最後一道防線，今天如果只因選舉要到了，就將台大誣指為強摘器官、集體殺人，社會多數人難道不會反撲？

單單一句「葛特曼百分之百與民進黨無關」，恐難切割移植爭議與民進黨的關聯，若不將過去雙方的合作關係有更清楚的說明，並對整件事的是非黑白做出明確的表態，那麼，不光北市長選舉，就連其它縣市都將湧現外溢效應，壓垮整體選情。

(中國時報)

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