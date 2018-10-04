違背健保照顧重症 患者喊不合理

2018年10月04日 01:24 中國時報 鄭郁蓁 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

衛福部長陳時中昨在立院表示，接受器官移植者若年底前未完成登錄，將祭罰則，且考慮一併取消健保給付藥物。對此，曾接受換肝者孫先生直呼太不合理，器官移植者不是人人都是郭台銘，很多人都拿房貸換性命，此舉已違背健保當初照顧「重症患者」立意。

健保署統計，2017年共1萬2391人服用抗排斥藥物，一年花費健保23.1億元，平均1人1年花費18.7萬元抗排斥藥費。孫先生2000年因肝癌在台等不到捐贈，就到大陸天津第一醫院換肝，撿回一條命。他說，許多器官移植者並非家財萬貫，他認識許多朋友都拿房貸做手術，如今若政府要強制執行藥物自費，對這些人恐雪上加霜。

孫先生說，多年來主管機關沒罰則，現在突然嚴格執行，是找老百姓麻煩。他說，自己是合法手術，登錄不是難事，但遊走法令邊緣者，一定會擔心被清算。

他了解政府想杜絕非法器官買賣，但應承諾即使是非法移植者，登錄後不會回溯開罰。此外，現在登錄都是電話詢問，很多人擔心電話詐騙，才不配合登錄，他建議由醫護人員面對面登錄較好。肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，拿藥是病友就醫權益，衛福部強制執行前應三思。

衛福部統計，國人赴境外器官移植，至今累計3128人，但完成登錄不到1成，主要就擔心被政府抓「小辮子」。

53歲王先生，7年多前就花了4、500萬在天津換肝。他說，現在赴陸換器官，要檢查也要公證排隊，「黑市」不再，不過醫院還是不會透露器官來源，但較過去制度化；出院後，醫院都會開立證明，他回台就交給台灣醫院登記。目前王先生換的肝、腎狀況都不錯，只需持續吃抗排斥藥，生活正常。

(中國時報)