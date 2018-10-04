黃文玲提告 葛特曼涉違選罷法

2018年10月04日 01:24 中國時報 陳志賢 、 郭建伸 、 楊孟立 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

無黨籍彰化縣長參選人黃文玲，不滿《屠殺》作者葛特曼選前來台爆料台北市長柯文哲器官移植事件，她認為爆料目的不單純，幕後疑有集團唆使，意圖影響年底選舉，3日前往台北地檢署告發葛特曼涉違反選罷法，請求北檢立即啟動偵辦，並限制葛出境 。

葛特曼2日在台召開記者會，指柯文哲是「騙子」，並指柯赴陸推廣葉克膜技術，助長器官活摘可能性。黃文玲說，葛特曼選在年底大選前1個多月，從美國老遠來台指控，動機非常不單純。她認為，葛特曼這幾年任何時間都可講，偏偏選在這時來台做含沙射影指控，顯然另有目的。

她說，後面應有一個集團唆使他，意圖影響選舉，混淆視聽，這是台灣選舉文化中最敗壞的一環，她基於公益及法律人立場，所以提出違反選罷法告發。

黃文玲強調，她是主動告發葛特曼，請他把話說清楚，以免烏賊戰術，講完就跑。

民進黨台北市長參選人姚文智表示，指控柯的是諾貝爾和平獎提名人權作家，柯文哲是首都市長，希望雙方把話說清楚，「若不說清楚，會影響台北國際形象」。

葛特曼在台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏牽線下，今將赴立院拜會衛環委召委吳焜裕、陳宜民，引起民進黨戒心。民進黨團幹事長李俊俋「建議」，希望吳焜裕不要與葛見面，以免模糊選戰焦點。李俊俋說，民進黨都沒打器官移植議題，葛如要拜會陳宜民，民進黨團沒意見；但如拜會吳焜裕，恐干擾民進黨選戰主軸，葛特曼與民進黨一點關係都沒有。

針對獨派2日記者會上引導葛特曼說柯P是「騙子」，民進黨祕書長洪耀福亦表示，「百分之百跟民進黨無關。」一名綠委說，4年前針對器官移植，民進黨全力護航柯；現在如跟著打柯，豈不顯得為了立場昨是今非？現在打器官移植，傷不到柯就算了，就怕會傷到民進黨形象，波及其他地區選情。

(中國時報)