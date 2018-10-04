獨派許龍俊夫妻 柯粉變柯黑

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中國時報
／台北報導

作家伊森．葛特曼2日指台北市長柯文哲是騙子（liar），讓柯動怒喊告。還原當天現場，提問人就是獨派人士、柯任內副祕書長李文英的先生許龍俊，才引發後續諸多風波。不僅如此，許事後還在臉書發文稱，當葛特曼稱柯是騙子，「如何激發鐵綠能量，是姚文智的責任」，更坐實外界「政治操弄」的質疑。

記者會當天，一名男子向葛特曼提問「柯文哲是不是騙子（liar）？」葛特曼隨即回答「Yes」，事後該男子被起底就是許龍俊。

據了解，許龍俊是牙醫出身，曾任民進黨前國代、李登輝民主協會理事，政治色彩被認為是深綠、獨派人士。他和妻子李文英2014年台北市長選戰時曾一起幫過柯文哲，據傳柯當時與姚文智要進行二階段民調前，夫妻倆曾安排柯與新系人士碰面，盼化解疑慮、爭取支持，柯後來勝選，李文英也進入市府小內閣任副祕書長。

不過，今年5月柯綠確定分手後，民進黨籍的李文英隨即以「政治倫常、職場倫理」等理由，火速請辭副祕書長，成為民進黨籍首位請辭的官員，而同樣是民進黨籍的副市長陳景峻、民政局長藍世聰都還留在市府；李文英事後甚至數度受訪說，自己在市府任職期間「心力交瘁」、柯文哲「人前握手，人後下毒手」等語，雙方關係形同破裂。

(中國時報)

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