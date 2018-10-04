冰風暴延燒好友...趙薇、舒淇全中槍

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中國時報
／綜合報導

大陸當局一年前就對演藝圈下達「限酬令」，范冰冰的逃稅風暴讓政府強化控管明星天價酬勞的決心，戲劇、綜藝節目全受影響，此事牽連到她的好友趙薇、蘇有朋和舒淇身上，3人演出綜藝節目《中餐廳》，據傳每人整季約賺5000萬元（人民幣，下同），約新台幣2.25億元，遠超過北京當局公布的限酬價碼，製作方已依照新頒布的法規「討回差價」。

大陸廣電總局去年下令，電視劇全部演員的片酬，不得超過製作總成本的百分之四十，今年8月更將規定擴及綜藝節目酬勞，一集不能超過80萬元，約新台幣355萬元，一季的明星總片酬不得超過1000萬元，約新台幣4443萬元。不少綜藝早在規定發布前的5、6月簽約，更早早付清款項，之後節目才播出，但電視台委請的製作方仍有權向明星追討差價。

有港媒指出，知情者爆料，舒淇和趙薇合作《中餐廳》第二季，每人單季片酬5000萬元，約新台幣2.25億元，結果現在要吐出4000萬元，約新台幣1.8億元。節目製作公司代替電視台討片酬。知情人士稱，趙薇配合國家政策乖乖繳回，舒淇起初不願意，是趙薇打電話相勸才答應。面對爆料，舒淇經紀人尚無回應。

另又傳出王菲以近1億元，約新台幣4億4500萬元，接下湖南衛視芒果台的音樂節目《幻樂之城》，按規定她須繳回9000萬元，約新台幣4億元，但目前仍未有進一步訊息。

近期還有陸媒報導，范冰冰失蹤後，許多「大腕」都急著申請註銷或退出名下公司，包含馮小剛、趙薇、劉詩詩、黃曉明、徐崢、章子怡、陳建斌、趙文卓等。

業內人士表示，近日北京電影圈對於酬勞問題都風聲鶴唳，據傳目前偌大的橫店只有2部戲劇正在拍攝，預測明年大陸影視作品將會大幅減少，但多數人認為，長久看來，矯正天價酬勞對影視業的未來不是壞事。

(中國時報)

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