天壤之別 當年劉曉慶入獄422天

2018年10月04日 01:24 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

范冰冰案震撼兩岸演藝圈，也令人聯想到劉曉慶逃漏稅案。2002年，大陸資深影星劉曉慶同樣被查出逃漏稅，其中逃漏1458.3萬元（人民幣，下同）稅款，加上滯納金573.4萬元，總積欠稅款超過2000萬。為此，劉曉慶被判刑入獄，自2002年6月20日發監至2003年8月16日出獄，共服刑422天。

兩相比較，相隔16年，范冰冰的涉案金額是劉曉慶的數十倍，不過范冰冰只要及時補繳欠稅及罰款，稅務機關就不再追究其刑責，因此這項裁罰也引起大陸網友議論。

據北京市天平律師事務所律師潘順浩指出，從依法治國角度，過去逃漏稅達一定稅額，直接入刑坐牢，如過去的劉曉慶案，不過在修改法令之後，若是逃漏稅者初犯，只要補繳罰款即可，屬行政處罰，范冰冰即屬於此，同時反映依法的關鍵不會受輿論左右；此外也反映有案必查，並會對演藝圈的高收入群體起到警示作用。

中共政法委昨發文稱，絕非針對范一人，而是針對背後亂象；不單在警示教育，更在吹響依法整治娛樂圈亂象號角。8億罰款除讓違法者不敢再犯、觀望者不心存僥倖，更在強調「依法治國」，「為富不仁，或能暗地猖獗一時，但見光必死。」

此外，范冰冰天價罰款，也引起外界好奇「范爺」收入有多豐厚？大陸《財經天下》估算，范冰冰2013至2017年的公開收入達9億元，若再加上隱藏收入，數字更驚人。

報導稱，連續5年收入居大陸名人之冠、蟬聯「富比世中國名人榜」第一名的范冰冰，2017年收入達3億元，2016年為2.4億元，2015年為1.28億元，2014年為1.22億元，2013為1.1億元，合計高達9億元。

另據公開訊息，范冰冰名下有多家公司，其中擔任法人代表者共5家，還另入股7家公司，並任9家公司的高級主管。

(中國時報)