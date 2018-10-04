崔永元點火爆料 曾受死亡威脅

大陸知名主持人崔永元率先揭露范冰冰案，因此曾受「死亡威脅」。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

大陸女星范冰冰遭罰新台幣40億元天價，始於大陸央視前主持人崔永元的多則微博爆料。崔永元在5月底至6月初，陸續在微博貼出照片，踢爆范冰冰參演電影《大轟炸》簽了2份合同，但酬勞卻有高有低，涉嫌逃漏稅，引發稅務機關介入調查。

崔永元自5月25日起，於微博一連上載5張合約內容，透露許多范冰冰的工作內容要求與酬金支付方式，雖然把重要條款打上馬賽克，但故意留下「范冰冰」大名。

崔永元質疑，「一個人演一齣戲，為什麼要簽兩份合同？這叫一大一小雙合同。小的不怕曝光，因本人號稱值千萬。而大合同是5000萬。1+5=6」「問題來了，那5000萬為什麼要偷偷摸摸拿？怕啥？還有，拿下6000萬元以後，這哥們兒只在片場演了4天。」

所謂「大小合同」「陰陽合同」是指交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於向主管機關備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格，彼此對其祕而不宣，目的就是逃避納稅這一法定義務。

不少人都佩服崔永元敢挑戰大陸演藝圈潛規則，但他也為此付出代價。9月底崔永元接受香港《明報》訪問時透露，接獲利益集團或范冰冰粉絲的「死亡威脅」，其間他報警近10次，均未立案。

電影《大轟炸》描述1938年2月到1944年12月，日本軍隊對重慶實行長期無差別轟炸期間，一群年輕的中國飛行員在美國飛行教官的幫助下，與日本空軍展開一連串拚死空戰，是一部主旋律愛國電影。

在范冰冰捲入「陰陽合同」案後，電影上映時間從8月17日延到10月26日，范冰冰名字也在宣傳海報上消失，但不知戲分是否被刪除。

(中國時報)

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