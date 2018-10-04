饒慶鈴領先劉櫂豪 鄺邊緣化

台東縣長選情調查

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中國時報
／台北報導
《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，國民黨參選人饒慶鈴（左圖）仍以38.6％的支持度，領先民進黨參選人劉櫂豪（右圖）的30.3％。（本報資料照片）

年底投票日近，後山台東縣長選情因前台東縣長鄺麗貞突然參選，相對詭譎，但根據《旺旺中時媒體集團》3日發布的最新民調顯示，即使鄺麗貞造成藍營分裂，國民黨參選人饒慶鈴仍以38.6％的支持度，領先民進黨參選人劉櫂豪的30.3％，而鄺麗貞支持度僅3.3％。在看好度方面，饒更以40.7％大勝劉的29.2％，鄺麗貞則僅0.9％。

饒支持度38％ 劉30％

鄺麗貞於登記截止前宣布參選，在台東政壇投下震撼彈，參選後還神隱，其夫吳俊立身兼饒慶鈴競選後援會總會長還大力反駁「完全不知鄺麗貞會登記」，更揚言要以離婚自清。鄺日前受訪時強調不會離婚，參選是不捨丈夫對國民黨的愚忠，選縣長不是突然決定，她想了9年，吳俊立確實在她登記前毫不知情。

國民黨在台東有3大派系，分別是現任縣長黃健庭系統、吳俊立的吳家系統、饒慶鈴的饒家系統。2012年立委選舉就因為吳、饒都參選，導致藍營分裂，讓劉櫂豪當選立委。如今鄺麗貞突然參選，外界關切是否重演2012分裂慘劇。

鄺麗貞獲3％ 衝擊變小

不過最新民調顯示，鄺麗貞並不具威脅性，饒慶鈴拿下38.6％支持度，勝過劉櫂豪30.3％，領先8.3個百分點。劉櫂豪未因藍軍分裂，占到便宜。

從交叉分析看，饒慶鈴在各年齡層都贏過劉櫂豪，青壯年齡層都以約10個百分點勝過劉；不過在50至59歲，饒慶鈴支持度38.9％，劉38.6％，呈現55波；70歲以上，饒慶鈴29.3％，劉櫂豪27.7％，旗鼓相當，顯示劉櫂豪在老人支持度表現不錯，需加強青壯年支持度。

從政黨傾向支持度來看，75.7％國民黨人力挺饒慶鈴，58.9％民進黨人支持劉櫂豪，值得注意的是有19.3％民進黨人支持饒慶鈴。

本次民調訪問日期為9月30日至10月02日，有效樣本1014人，抽樣誤差在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點，執行單位為艾普羅民意調查股份有限公司。

(中國時報)

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