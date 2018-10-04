蔡碧仲查傅案 法務部長認了

花蓮新火車站第一階段3日舉行啟用典禮，交通部長吳宏謀（右五）、代理縣長蔡碧仲（左五）及立委徐榛蔚（左三）蒞臨現場。（張祈攝）

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中國時報
／台北報導

法務部長蔡清祥3日至立法院司法法制委員會備詢，國民黨立委吳志揚質詢，為何是派法務部政次蔡碧仲去代理花蓮縣長，好像是派去揭弊一樣，如果有弊案，花蓮地檢署發揮不了作用？蔡清祥則回答，「可以相輔相成。」

行政院力挺蔡清祥，發言人Kolas Yotaka表示，派蔡碧仲代理縣長，並非專為抓弊；但縣長的職權本就包括查緝弊案，可依法對內查察不法，對外與檢調合作。

吳志揚昨在立院質疑，蔡碧仲是檢察官出身，一般派去代理縣長人選，通常是由內政部派，為何會派法務部次長？蔡清祥則表示，「我相信他有法律素養，執行行政業務也要依法行政，有法律素養，會依法來做。」

吳志揚反問，如果是這樣，「是其他人法律素養不夠？是說以後各部會首長都要法律專業出身才可擔任？」

吳志揚認為，蔡碧仲去花蓮代理縣長根本是要清算前任縣長傅崐萁，是被派去要揭弊，但是如果有弊案，花蓮的檢調難道無法發揮作用？一定要去當代理縣長才能做到？蔡清祥則回應，「可以相輔相成。」

民進黨祕書長洪耀福昨天在花蓮與媒體茶敘時指出，蔡碧仲這段時間來花蓮，是很公正的執行代理職務，堅守行政中立原則，當代理縣長本來就有權限、義務及責任去矯正這些事，不管任何人擔任代理縣長，不可能不管這些事，「這也可以說是花蓮給民進黨的3個月試用期、賞味期！」

(中國時報)

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