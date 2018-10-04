小英喊話 花蓮是挑戰性很高的地方

2018年10月04日 01:24 中國時報 曾薏蘋 ／花蓮報導 ／花蓮報導

民進黨行動中常會列車3日開往花蓮，並為花蓮縣長參選人劉曉玫造勢。身兼黨主席，蔡英文總統致詞表示，花蓮對民進黨是個挑戰性很高的地方，民進黨面對這個挑戰，提出勇敢的參選人與陣容堅強的團隊，希望這次選舉可以成功，改變花蓮，讓花蓮人覺得驕傲，有更多優質機會給在地的花蓮人。

此外，蔡英文說，觀光需要故事，需要完整交通建設更需要整體規畫，還需要找到一個會做事的人，才能推動花蓮的觀光再生，創造更多優質就業機會，讓觀光客來到花蓮聽故事、看美景，劉曉玫有夢想、行動力就是最適合的花蓮縣長人選。

劉曉玫則表示，過去8年到台東觀光人次倍增，花蓮卻遠遠輸給台東，觀光人數快速縮減，大陸團客減少是原因，自由行旅客增加，可能因為便利性不足，而放棄花蓮，縣內公車接駁對遊客是個困境，這些都可改進。

蔡英文昨天聽取相關人士報告後致詞表示，交通是花蓮最大的問題，已加速蘇花改，台鐵也加購新車廂及改善售票系統。先前花蓮大地震後，很快恢復了元氣，為了復甦花蓮觀光，安排了很多私房景點，在台灣各地很多觀光客都來花蓮，也帶動花蓮的觀光復興。

蔡英文強調，劉曉玫也是花蓮最勇敢、最有正義感，也最瞭解在地的議員，未來劉曉玫一定會是花蓮縣最會做事的縣長，一定會讓花蓮改變，打造花蓮成最知名的觀光大縣。

蔡英文並稱讚台肥董事長康信鴻提出的簡報「講得好精采」，不但會說話，而且聽起來是會賺錢的董事長，在康信鴻的簡報裡，可以看到花蓮觀光發展轉型的契機，創造更多就業機會，讓花蓮的孩子，能在家鄉就業。

(中國時報)