13年來民進黨最強參選人 被中央拖累

2018年10月04日 01:24 中國時報 莊哲權 、 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長選情峰迴路轉、劇情高潮迭起，國民黨參選人饒慶鈴民調目前超前民進黨參選人劉櫂豪，地方人士分析，其實這不意外，綠營原本打的如意算盤是藍營內訌，就可複製2012立委選舉結果，但時移勢易，民進黨沒料到的是，中央執政不佳，大失民心，拖累劉櫂豪選情。

第5度叩關縣長寶座的劉櫂豪，被視為民進黨有史以來最強的台東縣長參選人，13年來深耕地方，地方經營相當扎實。但因蔡政府施政頻遭非議，包括年金改革效應、觀光產業衰退等，為藍軍催出許多「堵爛票」，劉櫂豪遭池魚之殃，小英總統反成饒慶鈴的最佳助選員。

相對的，饒慶鈴從原本不被看好，到追成55波，現在扶搖直上，民調中饒慶鈴在各年齡層、學歷的支持度都贏過劉櫂豪，各鄉鎮市除關山、太麻里、鹿野、海端外，饒慶鈴都領先，民意向背，清楚可見。

劉櫂豪前4次問鼎縣長寶座，都在原住民鄉慘遭滑鐵盧，劉深感於此，長年來深入藍營票倉搶票，更與各部落青年會接軌，爭取年輕人選票；饒慶鈴也不敢輕忽，積極在原鄉固票，緊握每雙族人的手。

另外，台東市也是兵家必爭之地，劉櫂豪2度與黃健庭對決時，得票數都超過黃，展現他在台東市擁有實力雄厚的基本盤。這次民調卻顯示，饒慶鈴在台東市得到38.8％支持度，贏過劉櫂豪的32.5％，原住民及台東市2大票倉，是雙方拉開差距的最大關鍵。不過民調也顯示，未表態者還有26％，可見雙方仍有拉鋸空間。

另外，違紀參選的前台東縣長鄺麗貞，也有3.3％支持度，雖尚未造成太大威脅，但距離投票還有50多天，投票前是否會有消長，仍值得關注。

(中國時報)