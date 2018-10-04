APEC特使 張忠謀再膺重任

2018年10月04日 01:24 中國時報 崔慈悌 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

亞太經合會議（APEC）11月12日至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，蔡英文總統昨天宣布由台積電創辦人張忠謀出任領袖代表，她強調這是「台灣的共識」，已交付兩大任務予張，發掘國際與台灣的合作機會，並讓各國領袖知道，在全球數位合作網絡中，台灣是關鍵節點。

蔡英文上任後，連續2年請出親民黨主席宋楚瑜為APEC領袖代表，宋日前表態沒有出席意願，府院高層表示，張忠謀在扁時代就曾代表出席APEC，在兩岸趨於緊張之際，是避開高度政治爭議的安全牌。

發掘國際與我合作機會

蔡英文在記者會上說，今年APEC主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。現階段，最能切合本次會議主題，並代表參加APEC的不二人選，就是張忠謀，「他是台灣的共識，請他出馬，各界都會高度認同。」

她當場交付張忠謀兩大任務，一是透過和各國代表的建設性對話，充分掌握經濟局勢，並且發掘合作機會。

第二個任務是要告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有實力及經驗，並有擁抱數位未來的願景和理念。蔡英文強調，我們要讓各國領袖知道，在全球發展數位合作的網絡中，台灣絕對是相當關鍵的節點。

張「不忮不求」 宋祝福

張忠謀隨後回應表示，他是以不忮不求之心，接受總統交付任務，台灣是全球數位經濟的創新鏈及供應鏈的重要的一部份，在全球的數位未來，台灣扮演重要角色。

他說，在現在國際環境裡，大的國家，有的高唱本國製造，有的高唱本國第一，在這樣的國家主義的環境當中，小經濟體，包含台灣在內，面臨相當大的挑戰，「正如總統交付給我的任務，我將與APEC各國的代表、各國的領袖，對於我們小經濟體如何迎接這個挑戰交換意見」。

親民黨主席宋楚瑜昨日亦對張忠謀的任務表示「祝福！」，並說自己並不會覺得委屈，且感謝蔡英文有2次讓他參加APEC，總統府對他的表現也有高度的肯定。

(中國時報)