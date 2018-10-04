APEC特使 張忠謀再膺重任

蔡英文總統（右）3日宣布，指派台積電創辦人張忠謀（左）擔任APEC領袖代表。 （范揚光攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

亞太經合會議（APEC）11月12日至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，蔡英文總統昨天宣布由台積電創辦人張忠謀出任領袖代表，她強調這是「台灣的共識」，已交付兩大任務予張，發掘國際與台灣的合作機會，並讓各國領袖知道，在全球數位合作網絡中，台灣是關鍵節點。

蔡英文上任後，連續2年請出親民黨主席宋楚瑜為APEC領袖代表，宋日前表態沒有出席意願，府院高層表示，張忠謀在扁時代就曾代表出席APEC，在兩岸趨於緊張之際，是避開高度政治爭議的安全牌。

發掘國際與我合作機會

蔡英文在記者會上說，今年APEC主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。現階段，最能切合本次會議主題，並代表參加APEC的不二人選，就是張忠謀，「他是台灣的共識，請他出馬，各界都會高度認同。」

她當場交付張忠謀兩大任務，一是透過和各國代表的建設性對話，充分掌握經濟局勢，並且發掘合作機會。

第二個任務是要告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有實力及經驗，並有擁抱數位未來的願景和理念。蔡英文強調，我們要讓各國領袖知道，在全球發展數位合作的網絡中，台灣絕對是相當關鍵的節點。

張「不忮不求」 宋祝福

張忠謀隨後回應表示，他是以不忮不求之心，接受總統交付任務，台灣是全球數位經濟的創新鏈及供應鏈的重要的一部份，在全球的數位未來，台灣扮演重要角色。

他說，在現在國際環境裡，大的國家，有的高唱本國製造，有的高唱本國第一，在這樣的國家主義的環境當中，小經濟體，包含台灣在內，面臨相當大的挑戰，「正如總統交付給我的任務，我將與APEC各國的代表、各國的領袖，對於我們小經濟體如何迎接這個挑戰交換意見」。

親民黨主席宋楚瑜昨日亦對張忠謀的任務表示「祝福！」，並說自己並不會覺得委屈，且感謝蔡英文有2次讓他參加APEC，總統府對他的表現也有高度的肯定。

(中國時報)

13年來民進黨最強參選人 被中央… 陳英鈐挨批「史上最爭議主委」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。