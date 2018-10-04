陳英鈐挨批「史上最爭議主委」

中選會主委陳英鈐3日接受蔻蔻早餐主持人周玉蔻訪問，談反空汙公投案，自我調侃「我是豬頭」，裡外不是人。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導
全國性公民投票案連署人數統計表

在中選會確定反空汙公投成案後，中選會主委陳英鈐昨接受廣播專訪時，自比查對公投案的「裁判」，國民黨團書記長曾銘宗直批「選民才是裁判，他角色弄錯了」，還稱陳英鈐是「史上最爭議主委」；藍委李彥秀也說，中選會有一定高度要遵守，但陳英鈐「演過頭」，太多政治操作都不該是中選會主委應展現的。

談起陳英鈐，曾銘宗強調，中選會是獨立機關、依法行使職權，民進黨提名深綠的陳英鈐就是「不安好心」，做事當然有黨派、顏色考量；如今，國民黨提出公投案後一直被找麻煩，意圖在過程中將國民黨做掉，不只文字要計較，連收件都能引發爭議、耍手段，還忽然修改查對須知、進一步對外放話國民黨大量抄襲，「作為中選會主委可以這樣講嗎？」

對於陳英鈐自比「裁判」，曾銘宗也說，中選會只能進行程序，不能做實質審查，「他角色弄錯、扮演錯了！」若繼續這樣下去，中選會恐成為「民進黨的中選會」、「促轉會第二」，「西廠」形容也會一語成讖。

「民進黨又多一個會演戲的，站在檯面上實槍實彈的演！」李彥秀嘲諷地說，過去這麼多公投案，不符合資格的部分直接剔除即可，但陳英鈐用審查准駁方式做政治操作，在立法院備詢時哽咽，將民眾對空汙公投的關注及公信力打亂、模糊焦點，「太會表演了」。

李彥秀進一步說，中選會的角色應是協助公投過關、盡快辦理後續程序，如今陳英鈐的手段及政治語言已失去一名中選會主委應有高度，後續如何讓國人對中選會保有信任感？若陳再不調整角色及態度，今年底選舉恐引發更多紛爭及爭議，呼籲民進黨必須注意。

(中國時報)

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