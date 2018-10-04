陸學者指張可望與習自然互動

2018年10月04日 01:24 中國時報 陳柏廷／北京報導

對於台積電創辦人張忠謀出任我方今年APEC領袖代表，大陸涉台學者表示，相較其他綠營人士，張忠謀企業家背景，符合APEC諒解備忘錄規定，北京不會有太多意見，這一決定也避免APEC成為兩岸政治角力戰場。屆時，大陸國家主席習近平應不會排斥與張忠謀在公開場合握手寒暄等「自然互動」。

在兩岸關係低迷之際，此舉除被解讀成不向大陸挑釁外，也有利於兩岸代表團在APEC場合互動。

北京聯合大學台研院副院長李振廣指出，相較於綠營其他政治人物，張忠謀純粹經濟、企業家背景，應是符合APEC諒解備忘錄規定，相信北京方面應該也不會反對。

「蔡英文很聰明」，李振廣強調，其實在2006年陳水扁任內，張忠謀就曾擔任過台灣APEC特使，北京並沒有反對；看得出來，蔡英文在人選決定上，是深思熟慮，希望向北京傳遞低調、不挑釁立場。

李振廣直言，更重要的是，在兩岸關係如此緊張時刻，既避免在人選上與北京「硬碰硬」，也降低APEC淪為兩岸政治角力的疑慮。

至於張忠謀出任代表是否有助兩岸代表團互動？李振廣坦言「這很難說」，畢竟這一年來兩岸關係急轉直下，甚至此前兩岸還曾在國際會議場合針鋒相對，這些因素加總，實在很難預測兩岸代表團在APEC的互動情況。

而習近平與張忠謀是否可能出現些許互動，李振廣認為，過去兩年，習近平與台灣代表宋楚瑜在會上有過一些互動，主要的原因是習與宋兩人過去有一定私交，兩人有所互動不意外。

李振廣稱，若是公開場合上，習近平與張忠謀碰面，握個手，打個招呼寒暄一兩句等「自然互動」，應該還是可能的，但若是要專門的會見，可能性很小。

(中國時報)