王：應鼓勵追求正義的吹哨者

2018年10月04日 01:24 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

促轉會前副研究員吳佩蓉揭發前促轉會副主委張天欽不當言論的錄音，引發社會關注。前立法院長王金平昨發新聞稿肯定吳佩蓉堅持大是大非的作為，縱使千夫所指，也以身相殉，讓人尊敬與感動。

王金平認為吳佩蓉是珍寶，是執政黨需要的良心。他也認為，應鼓勵追求正義的吹哨者，吳佩蓉不應該只是默默地離去。

王金平表示，因為有吳佩蓉挺身而出，扮演「吹哨者」，才讓整件事情曝光。雖然她的立場與正義的看法，可能與每個人不盡相同，但他肯定吳佩蓉堅持大是大非的作為。王金平認為吳佩蓉是珍寶，是執政黨需要的良心。

王金平指出，吳佩蓉曾擔任前綠委鄭麗君的法案助理，因為她對故宮預算縝密的爬梳與對財政監督的使命感，讓鄭委員在審查預算時更精準、表現更突出，當時就很佩服吳佩蓉的表現。

王金平表示，金管會為嚴查金融企業，大力鼓勵內部檢舉，積極推動「吹哨者保護機制」，建立保護吹哨者與企業商譽的規範。當吹哨者決定揭發的對象換成了政府，卻看到吹哨者「公親變事主」，戰戰兢兢、百般道歉，政府卻無法保護吹哨者的信譽。王金平說，台灣社會應對揭弊者給予更多支持。尤其一個以「促進轉型正義」為職志的機構，更應鼓勵追求正義的吹哨者，吳佩蓉不應該只是默默地離去。

(中國時報)