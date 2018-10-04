王：應鼓勵追求正義的吹哨者

友善列印
中國時報
／台北報導

促轉會前副研究員吳佩蓉揭發前促轉會副主委張天欽不當言論的錄音，引發社會關注。前立法院長王金平昨發新聞稿肯定吳佩蓉堅持大是大非的作為，縱使千夫所指，也以身相殉，讓人尊敬與感動。

王金平認為吳佩蓉是珍寶，是執政黨需要的良心。他也認為，應鼓勵追求正義的吹哨者，吳佩蓉不應該只是默默地離去。

王金平表示，因為有吳佩蓉挺身而出，扮演「吹哨者」，才讓整件事情曝光。雖然她的立場與正義的看法，可能與每個人不盡相同，但他肯定吳佩蓉堅持大是大非的作為。王金平認為吳佩蓉是珍寶，是執政黨需要的良心。

王金平指出，吳佩蓉曾擔任前綠委鄭麗君的法案助理，因為她對故宮預算縝密的爬梳與對財政監督的使命感，讓鄭委員在審查預算時更精準、表現更突出，當時就很佩服吳佩蓉的表現。

王金平表示，金管會為嚴查金融企業，大力鼓勵內部檢舉，積極推動「吹哨者保護機制」，建立保護吹哨者與企業商譽的規範。當吹哨者決定揭發的對象換成了政府，卻看到吹哨者「公親變事主」，戰戰兢兢、百般道歉，政府卻無法保護吹哨者的信譽。王金平說，台灣社會應對揭弊者給予更多支持。尤其一個以「促進轉型正義」為職志的機構，更應鼓勵追求正義的吹哨者，吳佩蓉不應該只是默默地離去。

(中國時報)

陸學者指張可望與習自然互動 雷倩嗆要與黨產會直球對決

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。