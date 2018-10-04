雷倩嗆要與黨產會直球對決

2018年10月04日 01:24 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

黨產會已認定婦聯會為國民黨附隨組織，今舉辦聽證會，婦聯會主委雷倩將率常委與律師團出席，雷倩昨接受電台專訪時表示，聽證會具有準司法效力，聽證會後黨產會就可以下行政處分，將婦聯會財產收歸國有，她會在聽證會上與黨產會直球對決，以實證陳述創會以來的歷史貢獻。

雷倩受訪時說，根據黨產會說法，婦聯會的不當取得財產超過400億，按如此說法，婦聯會現有385億財產都要被充公了，婦聯會做為公益平台，如果沒有錢了，形同瓦解。

雷倩指出，在蔣夫人宋美齡號召下，1956年就有民眾捐款興建軍宅，1962年開始有勞軍捐款，這是民間捐款，並非政府稅收，也不是不樂之捐，且捐款能全額抵稅，這些錢當然不是不當所得。勞軍捐總額為174億元，婦聯會從勞軍捐分到的錢共有65億元，當中50.2億元被指定用在建軍宅，但婦聯會實收金額是47.3億元，因為期間有團體沒有把婦聯會該分得的錢支付給婦聯會。如果有人主張當年捐錢是不樂之捐，那也是還給當事人，不是把錢給國家。

雷倩說，包括勞軍捐及影劇附捐等，所有用於興建職業軍舍及眷宅的經費，統稱「軍宅專案」，婦聯會在歷年軍宅專案的總收入是139億元，用掉的錢是98億元，剩餘款是40.6億元，總計興建53026戶軍眷舍。她號召各界一起出席公聽會，協助婦聯會一起向黨產會抗爭。

(中國時報)