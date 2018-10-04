觀塘環評再流會 詹順貴神隱

2018年10月04日 04:11 中國時報 廖德修 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

觀塘案環評因出席人數不足二度流會，環保署副署長詹順貴則未出席。（本報資料照片）

環保署昨召開環評大會審查觀塘環評案，攸關中油第三天然氣接收站能否興建。9位學者專家背景的環評委員缺席，大會主席環保署長李應元在等待20分鐘後宣布，因法定人數不足，會議延到下周一（8日）下午繼續進行。環評大會二度流會，觀塘案想闖關還得再等等。

評委缺席 法定人數不足

環評委員共有21人，其中專家代表14人。吳義林、徐啟銘、高志明等3位學者因個人因素迴避此案，不列入觀塘案環評表決名單。鄭明修、王价巨、王誠文、李克聰、劉希平、劉益昌、劉小如、李錫堤、李公哲等9名非官派學者專家昨日缺席，僅專案小組召集人李堅明與馬小康等2位學者出席。

7位官派環委，昨包括環保署長李應元與農委會、內政部、衛福部、科技部、國發會代表等6人出席，環保署副署長詹順貴請假未至，雖可派人代表他出席，但法定人數也將不足過半。不過，也因詹順貴突然缺席，昨天一度傳出他請辭副署長以明志，表達對觀塘案強制過關的不滿。

稍後環保署以簡訊轉達李應元指詹順貴向其請辭一事是「子虛烏有」。詹順貴則說：「歹勢！讓大家著急這條新聞，我是請假，在13:30左右離開環保署回家。」不過，詹順貴的幕僚也坦言：「去年9月至今確實請辭了幾次，但今天沒有請辭。」

環團直言 賴清德是禍首

詹順貴請辭傳聞一出，環保團體卻一致認為「應該下台的是李應元」，同時指出罪魁禍首是要求盡速通過觀塘案的行政院長賴清德，有環團人士甚至表示：「真正能為台灣環境把關的是詹順貴，不是李應元！」

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說：「詹順貴是最了解觀塘案的人，賴清德卻硬是要通過觀塘案，李應元主導的環評程序更是嚴重違反環評精神，傷害的是台灣的環境與環評制度。」他直言：「該走的是李應元，罪魁禍首則是賴清德。」

(中國時報)