選舉前夕 金門老街撤五星旗

2018年10月04日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

如今街道兩旁全插上青天白日滿地紅國旗，已不見五星旗飄揚景況。（李金生攝）

金門「模範街」連月來旗海飄揚，一邊是青天白日滿地紅國旗，一邊是大陸五星旗，吸引兩岸遊客打卡留影。但因日前在街口舉辦反賄選活動，警方以「觀瞻不宜」為由，協商策畫插旗的陶藝家王明宗將五星旗全部撤掉，讓放「十一」長假的陸客看不到傳說中的特色景觀，怨聲連連。

當地民眾更質疑因為選舉期間，相關單位唯恐有心人操作「街景」，才會施壓要求撤除五星旗，全部改成青天白日滿地紅國旗。但當初支持用兩岸「國旗」妝點老街，以帶來商機的東門里長蔡祥坤強調，此事與任何人選舉都無關，希望外界莫再亂講亂傳。

興建於1924年、金門最著名的老街「模範街」，今年元旦期間出現青天白日滿地紅國旗與五星旗，在街道兩旁相互輝映的景況，不但打破昔日金門「戰地」的禁忌，也讓有著連續拱圈，洋溢次序感的街道一片紅，看來喜氣洋洋，十分熱鬧。

當地鄉親戲稱為「一街兩制」的景觀，連月來吸引兩岸遊客打卡，普遍表示「兩岸一家親」感覺十分親切，在陸媒報導和微信傳播下，吸引對岸遊客「小三通」跨海朝聖。

但如此獨特的街景，卻因日前檢警調在街口的縣商會廣場舉辦反賄選宣導，警方以有礙觀瞻、畫面不宜等理由，協調原先策畫插旗的陶藝家王明宗，撤掉整排五星旗，改插青天白日滿地紅國旗，導致街景瞬間「變樣」。

連日來，對岸遊客趁著「十一」長假蜂擁而至，按照旅遊資訊走訪模範街，卻看不到傳說中的兩岸旗海景觀，不禁抱怨聲四起。

蔡祥坤則表示，相關單位希望在雙十國慶期間，兩旁都插上青天白日滿地紅國旗，他尊重和配合，準備在國慶過後，再將五星旗插回來，同時也會到對岸買一些新品，替換遭風吹雨打汙損的老舊旗子和旗桿，請鄉親放心。

(中國時報)