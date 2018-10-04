鬥士or官僚 不容逃避的抉擇

2018年10月04日 04:11 中國時報 廖德修

環保署副署長詹順貴昨未出席環評大會，意外引起「請辭明志」插曲。他確實請辭過數次，如去年9月中旬行政院長賴清德甫上任，詹順貴就與好友農委會副主委陳吉仲一起請辭，但獲得總統府慰留，在體制內繼續效力。

律師出身的詹順貴投入環保運動20餘年，對於環保法規十分了解，也曾經多次對外明言，等現有的環保法令修補完備，就會在適當時機離開，所以掛冠求去並非空穴來風。

在野時詹順貴是著名環保鬥士，舉凡台東美麗灣度假村、中科三期及四期訴訟、六輕大火、大埔事件、反南鐵東移自救會等案，都看得到他，並協助環團將議題從街頭運動帶進法庭，「阿貴律師」備受推崇。

民進黨執政之後，詹順貴獲得蔡英文總統的青睞進入體制內，從「阿貴律師」搖身一變為「阿貴副署長」，角色轉換後如何調整心態與言行，也不斷考驗著詹順貴。

像去年3月環評大會將大潭發電廠《燃氣單循環緊急發電計畫》由「建議重新環評」翻案變成「通過」，就引來外界質疑。這樁「大潭電廠髮夾彎事件」，據說連當時的詹順貴自己都覺得丟臉。

最沉重的一擊則是今年3月14日的環評大會，攸關北部好幾個縣市人民「呼吸權」的深澳電廠環評案，在挑燈夜戰下表決結果8比8平手，擔任主席的詹順貴卻投下贊成票，使深澳案過關。

事後他雖堅持站在法律人的觀點，必須投下贊成票。但不僅失去多位環評委員的信任，多年來在環保界建立的形象也跟著蒙塵。加上深澳案不斷延燒，又有年底選舉的政治效應，形成一個大旋渦，而原點就是當初他投下贊成票的那一刻。

這次的觀塘環評案已在專案小組議決退回經濟部，行政院卻執意要在環評大會拚翻案。如今，學者環委們串聯抵制，如果通過的關鍵又是在少數的1、2票，無異是深澳案重演，應非詹順貴所樂見。

看來，要待在體制內還是重回體制外，做回阿貴律師還是繼續當阿貴副署長，他遲早要做抉擇，只等適當時機出現。

(中國時報)