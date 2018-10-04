植物人、重度失智 可拒無效醫療

2018年10月04日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

為了明年1月6日正式實施「病人自主權利法」，衛福部昨天發布「病人自主權利法施行細則」及「提供預立醫療照護諮商之醫療機構管理辦法」等配套法規，載明末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人狀態或極重度失智等4類必須實施預立醫療決定的臨床診斷標準，不過，醫事司長石崇良表示，此法不溯及既往，所以不適用沒有預立醫療的現有病人。

為提供無效醫療病人善終，臨床醫療決定以「病人同意為優先，關係人同意為輔助」。石崇良說，末期病人家屬可代為同意安寧治療，病主法沒有家屬代為同意之處。

而預立醫療決定書掃描電子檔的法律效力等同正本，石崇良表示，有些病人可能幾10年前簽署了，可是紙本後來丟掉，而且健保卡只有註記曾經登錄卻看不見內容，因此電子檔就成了最好的證明。

細則另一個重點是明定末期病人、不可逆轉昏迷狀況、永久植物人狀態與極重度失智臨床狀況的判定。包括外傷所致逾6個月、非外傷所致逾3個月無恢復跡象與腦部重傷害難恢復意識，而重度失智以臨床失智評估量表3分以上、功能性評估量表7分以上。

新光醫院中風中心主任連立明指出，病主法趕快施行是好事，未來可望減輕很大比例的負擔，不必醫院、家人都辛苦，其實不能自主的病人最折磨，以前是家人捨不得，現在民智已開，觀念進步多了。

另外，病人臨床的書面決定與預立醫療決定不同時，應依臨床的書面明示為優先，不過，如果臨床的決定是拒絕維生醫療或人工營養者，在撤回或變更預立醫療決定前，仍應依照原先預立醫療決定內容執行。

至於提供預立醫療照護諮商的醫療機構，地方主管機關應指定200床以上合格醫院；而一般醫院診所具特殊專長或位於離島、偏遠地區，也可向地方主管機關申請同意。

(中國時報)