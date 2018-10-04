醫療院所禁病患自帶電器

2018年10月04日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

衛福部立台北醫院護理之家8月大火，帶走14條人命，造成25人輕重，起火原因判定為「電器走火」，直指病患自帶的床墊因電線短路起火，衛福部為防後續再有類似遺憾發生，以行政命令發函至各醫療院所、護理之家以及安養機構，明令禁止病患及家屬自行攜帶電器，並於明年開始，針對該項禁令加重評鑑分數。

衛福部台北醫院附設護理之家8月13日惡火，專案小組火災鑑定報告出爐，確認為電氣因素，直指起火處的235床病患自帶的床墊（超長波健康器）因電線短路起火，但全案仍有使用不當、醫院管理與延誤通報等肇事責任待釐清，司法調查仍在追究責任歸屬。

昨日立法院社會福利及衛生環境委員會，衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，為降低醫療機構火災，近日發函所有醫院、老人福利機構、安養機構、護理之家等應符合消防法規，須在機構內明顯處張貼公告且向病患及家屬說明，機構內禁止自行攜帶電器使用。

蔡淑鳳表示，過去在消防法規當中即有明定，所有醫療院所病患都不得自行攜帶包含電鍋、床墊等所有電器用品，且消防單位須定時巡檢，但問題在於「不夠落實」。為防止遺憾再次發生，明年將加權評鑑，加重比分。

不過，蔡淑鳳也表示，若病患真的有需求，仍可提供護理人員包含電壓等各類資訊，若符合相關電器法規，就可使用。

(中國時報)