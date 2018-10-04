提高租稅負擔率0.1％ 不加稅

蘇建榮承諾，明年底會再通盤檢討稅制。圖為民眾稅務機關完成申報綜合所得稅。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
財政部長蘇建榮對於租稅負擔率目標希望至少要達13％。（劉宗龍攝）
財長蘇建榮立院處女秀答詢重點

財政部長蘇建榮昨在立院談到他的財政願景時強調，最終目標是追求財政永續，租稅負擔率將拉升至13％；公債占GDP比重則盡量壓在36％以下；值得注意的是，目前租稅負擔率是12.9%，拉升至13%，等於租稅負擔率將提高0.1個百分點，立委羅明才追問未來是否加稅？蘇建榮強調，是在稅基擴大前提下拉升租稅負擔率，「目前沒這個（指加稅）計畫！」

羅明才質疑，依統計，今年收稅比去年好，但財政部整年只知追稅、認真收錢，超收稅金卻不退錢。惟蘇建榮表示，即便稅收超徵，仍無法弭補預算赤字。

歲出飆高 遭疑財政惡化

過去幾年中央政府預算歲出規模嚴控在馬英九防線(2兆內)，但蔡政府上台後力推的前瞻計畫等特別預算，致今年歲出規模飆高至2.13兆，政府舉債規模也上看5.67兆，引發外界財政惡化質疑。

擴大稅基 目標達13％

蘇建榮表示，估計今年底1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數32.5％，低於《公共債務法》債務存量40.6％上限規定，未來也期望能嚴控壓在36％以下。另台灣租稅負擔率是全球最低，目前僅12.9％，盼透過稅制改革，擴大稅基，拉升租稅負擔率，讓財政更穩健。

對於租稅負擔率目標？蘇建榮希望至少要達13％。他解釋，稅制要做徹底改革需要花一點時間，且租稅負擔率每增加1個百分點，就是幾千億，目前目標是提升至13％。

非圖利富人 明年納長照

不過，對於財政部正檢討的名模條款，立委多有微詞，指財政部的做法根本是照顧有錢人！

蘇建榮澄清，絕對沒有圖利富人的狀況，因稅改剛上路，須俟明年民眾報稅後才能了解實際影響，才會延後第二波扣除額檢討。他並承諾，明年底會再通盤檢討稅制，長照扣除額會優先納入考量。

(中國時報)

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