衝本土風電 中鋼秀接單實力

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中國時報
／台北報導

中鋼領頭的「Wind-Team」昨舉行離岸風電零組件國產化產業聯盟供應商大會，60餘家機電、塔架、葉片、馬達供應商出席，規模是聯盟成立2年來最大。中鋼表示，其中24家成員估計將投資276億在生產設備上，向兩大國際風機商西門子歌美颯與三菱重工維特斯（MHI Vestas）展現供應系統與零組件實力，爭取訂單。

昨天的「Wind-Team」供應商大會，副總統陳建仁、經濟部次長龔明鑫再次出席力挺，除 Wind－Team聯盟廠商外，風場開發商沃旭、達德能源及風機系統商都參加。由於離岸風電獲選風場開發商須於11月15日前向經濟部工業局繳交在地化產業關聯方案，因此各離岸風電開發商與本土廠商進入密集合作簽約期。

中鋼董事長翁朝棟表示，2016年召集國內15家績優機電系統與零組件製造公司，組成離岸風電零組件國產化產業聯盟「Wind-Team」，兩年來成員包括中鋼在內，共有24家Tier 1子系統商與40家Tier 2廠商，攜手投入台灣離岸風電市場。

中鋼主管指出，這次供應商大會出席家數是WTeam聯盟開會以來最高，就是展現品牌實力，其中24家子系統廠商就要拿出共276億投資生產設備，讓國際兩大風機廠商西門子歌美颯與三菱重工維特斯（MHI Vestas）看見，其有接單實力。而聯盟主要負責媒合工作，如何簽約，由個別會員與風機商去談。

現場西門子歌美颯昨就對兩家台廠簽約下單，其中上緯拿到供應海洋風電二期葉片的樹脂原料，首批將於本周就出貨。上緯董事長蔡朝陽表示，上緯的高性能樹脂，目前已供應全球超過1.8萬座離岸風機葉片，為目前亞太最大的原料供應商。第二家則是由西門子長期合作塔架供應商、韓國CS Wind與中部的金豐機器工業簽約，一起合作供應西門子風機塔架。

(中國時報)

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