財政大掌櫃 算盤打得精

友善列印
中國時報
／人物側寫

學者出身，新任財長蘇建榮立院財委會備詢處女秀，有攻有守，嚴謹面對，即便遇到猛烈炮火批判，仍能不亢不卑，以堅定語氣說明，只是其要面的艱難挑戰還在後頭。

首先綜所稅除扣除額檢討，光是長照部分，立委提案便高達11個版本，金額從20至36萬不等，即便昨日立委賴士葆提到的10萬元，也會有76億稅損，但近年來頻頻減稅，反觀政府稅出在前瞻計畫、選前不斷開支票下，財政赤字連年攀升，身為政府財政大掌櫃，得小心減稅不減過頭。

像是長照扣除額上，即便多數人有共識，但面對今年稅制改革，大幅調高綜所稅四項扣除額，造成綜所稅稅基僅剩24％，即使內部估算明年稅基可能擴大，但他選擇務實地等實際報稅結果出爐後，再做通盤檢討。

另20年來早已不合時宜的《財劃法》，因牽動地方財政收支敏感神經，即使不管藍營或綠營執政時都曾想檢討修正，但這部分不僅中央與地方有番攻防，地方與地方間的較勁，更是過去一直難以突破關鍵。

至於外界期待海外匯回資金大赦，還要有租稅優惠，以利鮭魚回流，但蘇建榮自己也直言，這不只是稅的問題，還須留心洗錢防制，特別是弄不好，恐影響年底亞太防制洗錢組織APG的評鑑。

其實從蘇建榮上任以來，謹遵施政不踰矩及少惹爭議，學者的嚴謹習性不變，但從扣除額、海外資金匯回大赦或是《財劃法》，個個如燙手山芋，未來能否如庖丁解牛，一一克服相關難題，有待觀察！

(中國時報)

衝本土風電 中鋼秀接單實力 南山攜手東吳 成立精算大數據研…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。