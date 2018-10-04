財政大掌櫃 算盤打得精

2018年10月04日 04:11 中國時報 王莫昀 ／人物側寫 ／人物側寫

學者出身，新任財長蘇建榮立院財委會備詢處女秀，有攻有守，嚴謹面對，即便遇到猛烈炮火批判，仍能不亢不卑，以堅定語氣說明，只是其要面的艱難挑戰還在後頭。

首先綜所稅除扣除額檢討，光是長照部分，立委提案便高達11個版本，金額從20至36萬不等，即便昨日立委賴士葆提到的10萬元，也會有76億稅損，但近年來頻頻減稅，反觀政府稅出在前瞻計畫、選前不斷開支票下，財政赤字連年攀升，身為政府財政大掌櫃，得小心減稅不減過頭。

像是長照扣除額上，即便多數人有共識，但面對今年稅制改革，大幅調高綜所稅四項扣除額，造成綜所稅稅基僅剩24％，即使內部估算明年稅基可能擴大，但他選擇務實地等實際報稅結果出爐後，再做通盤檢討。

另20年來早已不合時宜的《財劃法》，因牽動地方財政收支敏感神經，即使不管藍營或綠營執政時都曾想檢討修正，但這部分不僅中央與地方有番攻防，地方與地方間的較勁，更是過去一直難以突破關鍵。

至於外界期待海外匯回資金大赦，還要有租稅優惠，以利鮭魚回流，但蘇建榮自己也直言，這不只是稅的問題，還須留心洗錢防制，特別是弄不好，恐影響年底亞太防制洗錢組織APG的評鑑。

其實從蘇建榮上任以來，謹遵施政不踰矩及少惹爭議，學者的嚴謹習性不變，但從扣除額、海外資金匯回大赦或是《財劃法》，個個如燙手山芋，未來能否如庖丁解牛，一一克服相關難題，有待觀察！

(中國時報)