南山攜手東吳 成立精算大數據研究中心

2018年10月04日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

大數據時代來臨，南山人壽昨宣布，每年捐贈新臺幣180萬、連續3年共計540萬元的研究經費，予東吳大學財務工程與精算數學系(簡稱財精系)，攜手合作成立「精算大數據研究中心」，並設置「南山人壽保險菁英培育獎學金」，協助保險科技發展之餘，也回饋年輕學子，協力創造更優質的壽險經營環境。

根據研究機構國際數據資訊(IDC)研究指出，全球資料量正以每年50%的速度成長，其中，近90%的數據是近2年才出現的，預估在未來6年中，數位資料量將以10倍速度成長。

保險業更是數據密集型的行業，南山人壽表示，透過留存銷售、核保、理賠資料以及保戶操作客戶平台所產生的互動資訊，累積海量的高價值數據資源；經由分析客戶資料，可提升公司對於銷售客群特性的瞭解，除依據客戶特性進行核保分流外，公司更能量化客戶保障需求，以作為研發客製化商品之參考，進而從中有更細緻的商品定價。

南山人壽表示，與東吳財精系合作成立「精算大數據研究中心」，希望能推動國內外以財務工程、保險精算及大數據分析的產業學術合作，初期以健康保險、投資型人壽保險及年金商品、產物保險等分析，並與國內相關產業資源結合，未來再拓展整合金融科技、人工智能等先進領域研究。

東吳財精系在「財務工程」、「保險精算」兩個領域，擁有卓越的教學及研究成果，目前也有相當多優秀的畢業生任職於業界，工作能力與商品研發成果頗受好評；南山人壽表示，「精算大數據研究中心」成立後，能提升大數據在保險領域的應用與創新，並培養出新一代保險精算人才。

南山人壽也另設獎學金，其內容包含學費以及就學生活補助，受獎人並可搭配申請寒暑假到南山人壽總公司實習，讓年輕學子有機會將學術與實務融合，以將所學發揮更大效益，也同時吸引優質數據分析人才加入南山的行列。

(中國時報)