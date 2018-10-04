5G前哨戰開打！ 電信三雄較勁

中華電信29日發起成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」。（圖︰顏謙隆）

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中國時報
／台北報導

5G更近了！中華電信搶先完成國內第一個符合3GPP國際標準之5G實網連線，瞄準2020年5G預商用服務的目標邁進；遠傳則獲准加入5G汽車通訊技術聯盟（5GAA），以車聯網為主軸，希望能夠連結通訊與汽車產業，擴大5G在車聯網與自駕車的應用上。

5G前哨戰開打，電信三雄檯面下鴨子划水，頻頻較勁。不讓對手專美於前，台灣大哥大除攜手國內外50家大廠，合組物聯網大生態圈，今年底將申請5G試驗頻段，明年在新莊棒球場建置5G實驗網，完成基地台設置。

中華電是與愛立信合作，昨日宣布達到5G NR下行1.5Gbps連線的實測結果。中華電信研究院長林榮賜表示，這代表國內5G發展與國際同步進入實踐階段，透過5G超高速傳輸能力帶動多項新興應用，可對未來充滿想像空間。

林榮賜表示，實測出爐後，這是完成5G產業化過程中第一個重要里程碑，中華電信後續將開放5G實驗網路，與供應鏈廠商成員進行5G產品整合測試與應用開發，希望能夠實現2020年5G預商用目標。

遠傳方面，在5G實驗室已累積2年的技術能量，更是第一家完成NB－IOT全島覆蓋的業者。遠傳電信總經理李彬表示，5GAA集結了世界級的車廠及資通訊領導品牌，將與供應鏈業者共同推動車聯網與自駕車的應用發展。

李彬表示，遠傳選定車聯網作為5G應用場域主軸，「5G先鋒隊」將藉著5G實驗室累積的技術能量與NBIoT生態圈，串連積極投入的「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）創新應用，盼率領生態圈業者共同組隊、打世界盃。

(中國時報)

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