川普多方面布局 圍堵大陸

2018年10月04日 01:24 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

在中美貿易戰持續之際，川普政府意識到需要和他國合作才能對抗北京。川普正在有條不紊地以和其他貿易夥伴達成協定的方式，聯合盟友來解決他的多戰線貿易戰，最終目標是對抗唯一的敵人大陸。

新協定USMCA美擁否決權

根據美國墨西哥和加拿大達成的新貿易協定，其中有一特別條款給予華盛頓否決權。未來如果加拿大或是墨西哥若要和「非市場經濟」簽訂貿易協議，華盛頓將擁有否決權。這可能成為美國未來和其他國家達成貿易協議的必訂條款，嚴重影響北京在世界貿易體系的地位。

另外，《紐約時報》在題為《川普重審北美自由貿易協定，實則對中國攤牌》的評論中指出，川普1日稱新版的北美自由貿易協定（USMCA）會為美國帶來「錢和工作」，但事實上，這份協議的重要性可能與細節關係不大，重要在於它釋放了一個重要信號，即川普正在改變原先和所有貿易夥伴衝突的做法，改而和傳統盟友達成貿易協定。最近的一連串協定顯示，川普當局有意識的和夥伴簽訂貿易協定，解決原本由美國挑起的貿易爭端，停止多方樹敵的局面。

一般認為，9月24日川普與文在寅簽訂修訂版的美韓自貿協定，9月26日川普在紐約會晤日本首相安倍後宣布與日本啟動美日貿易協定的談判，並且高調宣布美歐日共同貿易宣言，加上最近和美加墨達成貿易協定，對反對「不公平貿易」做法的達成一致，這些做法，在白宮首席經濟顧問庫德洛看來，就是想對北京釋放訊號。

美意識到須停止多方樹敵

庫德洛還暗示，美歐日達成的一項共識也將對美陸貿易爭端產生積極影響。庫德洛指出，「我們不是一個國家這樣做的，雖然我認為川普會這樣做（單獨行動），但我們得到了盟友的大力支持，依然還有北美（貿易）協議…我希望中國人在傾聽。」

華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）指出，「他們終於團結一心了，明白無法孤軍作戰，並把目標瞄準中國了。」他們正在為與大陸的這場巨大的戰爭做準備。

白宮令國防部調查陸零件

在軍事方面，白宮也命令國防部調查美軍在多大程度上依賴外國、尤其是中國提供關鍵的軍事物資。美國之音報導說，一份即將出爐的調查報告顯示美軍過度依賴外國廠商出售的微電子零件，而這些零部件又被用在美國的軍用衛星、巡航導彈和無人機等重要軍事裝備當中。據信，這次調查的焦點是如果大陸切斷供應或者在零部件中安插破壞裝置，美軍將會面臨多大的風險。

調查報告預計會突出描述稀土金屬在雷達和其他電子裝置中的角色，而目前全球大部分的稀土金屬產自大陸。

(中國時報)