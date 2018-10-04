美再硬闖 恐重演黑海撞船事件

美軍驅逐艦「迪凱特號」（左）9月30日駛入南海執行「航行自由」行動時，進入大陸在南海宣稱擁有主權的島礁鄰近海域，遭到大陸海軍飛彈驅逐艦「蘭州號」（右）攔截、驅離。美國海軍首度公布陸美軍艦當時場面，證實美方所稱兩艦僅距離41公尺，幾乎快要撞上。（摘自gcaptain）

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中國時報
／台北報導

陸美軍艦日前在南海交鋒險些相撞，美國「gCaptain」網站2日披露當時大陸軍艦迫使美艦轉向的照片，並表明照片來自官方管道。中華戰略學會研究員張競昨受訪指出，華盛頓找非官方管道公布官方照片放話，有失大國風範；美軍假若又要硬闖島礁表達政治姿態，艦艇執行任務又不戒慎恐懼，遲早要重演1988年美艦黑海撞船事件。

美海軍驅逐艦狄卡特號9月30日在南海進行所謂「航行自由」行動時，與大陸驅逐艦蘭州號險些相撞，雙方一度僅距41公尺，美艦被迫進行避碰機動。美國「gCaptain」網站於當地時間2日公布了5張事發當時照片。

張競受訪指出，這些照片係航空照片，但狄卡特號無法搭載艦載機，所以應來自空中海巡機，最大可能是P-8A海上巡邏機拍攝。照片故意改換為單色顯示與降低解析度，並交由非官方網站披露，顯然刻意留一手，不願讓影像情蒐能量因此曝光。而P-8A臨空拍照也表明此事件很可能早有預謀，因為必須協調艦機時間才可能在遭遇蘭州號時同時在場。

張競表示，從照片可看出，陸艦顯然是從美艦左舷追越後向右急轉搶越艦艏，美艦航速與機動能力好過蘭州號，明明略作戰術運動，就可將陸艦搞到灰頭土臉，但美艦卻毫無作為，坐待陸艦追越，讓本身喪失主動被迫轉向，這充分顯現其心態自大，才會讓雙方險些相撞。當然，也不能排除是美軍故意挑事，唯恐陸艦不靠近。

曾任中權艦艦長的張競感嘆，海上服勤風險是常態，坐視對手如此迫近，顯然美軍在東亞水域2次遭商船攔腰撞上是其來有自。美軍假若又要硬闖島礁表達政治姿態，艦艇執行任務又不戒慎恐懼的話，遲早要重演1988年美國神盾巡洋艦約克鎮號黑海撞船事件。

張競表示，美國與大陸簽有《海上意外相遇規則》，但顯然雙方都沒有誠意運用此機制，才會搞到險象環生。而美軍率先揭露此事，再找非官方管道公布官方照片放話，實在不是大國開大門走大路作風。

(中國時報)

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