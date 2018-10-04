美批陸以「全方位」手段干預選舉

2018年10月04日 01:24 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國土安全部長吉爾斯騰·尼爾森（Kirstjen Nielsen）表示，與莫斯科2016年直接攻擊美國的選舉基礎設施不同，北京對美國選舉的干預更多是通過一系列的「影響力活動」（Influence Campaign）來試圖影響美國選民。

尼爾森星期二在《華盛頓郵報》舉行的2018年網路安全峰會上表示，外國對美國選舉的干預，一般分為兩種，一種是直接襲擊美國的選舉基礎設施，另一種是通過外國的發言人或外國國營媒體來施加外國影響。

尼爾森強調，「就中國而言，他們更傾向使用全方位的手段來影響美國民眾，使之更偏向中國。俄羅斯現在的重點是，挑撥我們各方不合，希望在混亂之中推進他們的政策。二者的手段有點不同，中國的打算看來更長遠，動用了各種手段。」

美國之音引述尼爾森的話指出，到目前為止，並沒有證據顯示外國勢力在試圖攻擊美國11月中期選舉的基礎設施，但是這些國家有能力，也有意願這樣做，所以，國土安全部一直在密切關注事態的發展。

美國國務院主管東亞與太平洋事務的助理國務卿柯特·坎貝爾（Kurt Campbell）星期一在華盛頓智庫戰略與國際研究中心回答美國之音記者提問時說，川普在安理會說中國干預美國選舉，是因為他意識到大陸試圖在政治上削弱他。

(中國時報)