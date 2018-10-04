川金2會暖身 蓬佩奧周末訪日朝韓陸

2018年10月04日 01:24 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧10月6日至8日將先後訪問日本、北韓、南韓和中國大陸，為第二次「川金會」作準備。

美國國務院發言人諾爾特2日宣布，國務卿蓬佩奧這次東亞之行，將於6日訪問東京，7日訪問平壤，並於當天轉往首爾，8日則前往北京。他將先後與日本首相安倍晉三、北韓最高領導人金正恩、南韓總統文在寅等人會晤。諾爾特未說明蓬佩奧是否會與大陸國家主席習近平會面，僅表示他將與中方官員討論雙邊、地區和全球問題。

美國總統川普9月24日在紐約聯合國總部宣稱，他可能很快就會與金正恩進行第二次會晤。蓬佩奧9月26日與北韓外長李勇浩在紐約會面時，接受對方邀請再次訪問平壤。蓬佩奧稱此行是為第二次川金會作準備。

諾爾特說，蓬佩奧在整個訪問期間，將重申美國政府繼續關注北韓最終和可充分核查的無核化，以及美國對東亞地區盟國的長期承諾。蓬佩奧原訂8月訪問北韓，但臨出發前行程突然被川普取消，川普當時首次承認去核進程陷入僵局。

金正恩於9月10日前後致函川普，提議舉行第二次川金會。自6月第一次川金會後，北韓去核行動不如預期，美朝雙方多次為此隔空交火。然而川普日前語出驚人，說他和金正恩多次互嗆，如今兩人已墜入愛河。

蓬佩奧這次東亞行的另一個焦點是中國大陸，美國防長馬提斯才剛剛取消原訂本月的訪陸行程，陸美關係又因為貿易戰和南海情勢不斷升溫。外界十分關注蓬佩奧訪問北京能否解開陸美之間的種種矛盾。諾爾特表示，任何關係都會有高低起伏，「所以我們肯定有很多事情要跟中國政府談。」

(中國時報)