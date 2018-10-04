駕馭演化 英美3學者獲桂冠

美國學者史密斯（左圖）與阿諾德（中圖），及英國學者溫特（右圖）同獲諾貝爾化學獎，將共享獎金900萬瑞典克朗（約台幣3100萬元）。（美聯社、法新社）

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中國時報
／綜合報導

今年諾貝爾化學獎得主3日在瑞典斯德哥爾摩揭曉，由美國學者阿諾德（Frances Arnold）與史密斯（George Smith），及英國學者溫特（Gregory Winter）同獲殊榮。他們使用定向演化研發酵素與抗體的貢獻獲肯定，將共享獎金900萬瑞典克朗（約台幣3100萬元）。

達爾文原則 應用試管中

瑞典皇家科學院聲明指出，今年化學獎得主「駕馭演化的力量，研究以蛋白質來解決人類的化學問題，把達爾文的原則應用於試管中」。

阿諾德女士的獲獎研究為「酵素定向演化」（directed evolution of enzyme），將獲得一半獎金。另一半獎金由史密斯與溫特的「胜肽及抗體的噬菌體展示技術」 （phage display of peptides and antibodies）平分。

阿諾德女士是化學獎成立以來第5名女性得主，也是在加拿大學者史崔克蘭榮獲物理學獎後，今年第二名女性諾獎得主。她今年62歲，美國加州大學柏克萊分校博士，目前是加州理工學院講座教授。

阿諾德於1993年進行酵素定向演化實驗，創史上第一。所謂酵素就是可以啟動生物化學反應的蛋白質。此後她不斷細緻化這個方式，如今已在世上廣被用來開發新的催化劑，透過定向演化生產的酵素用途極廣，從生產再生燃料到製藥都可以運用。

今年77歲的史密斯則成功研發「噬菌體展示技術」（phage display），是和蛋白質表現及研究有關的重要技術之一。其中一種會感染細菌的噬菌體病毒可用來演化出新的蛋白質。他是密蘇里大學哥倫比亞分校榮譽教授。

研發新藥 治療癌症轉移

溫特則利用這種技術開發新藥。如今，這項技術已催生抗體問世，可中和神經毒、對抗自體免疫性疾病，並治療癌症轉移。溫特今年67歲，現為劍橋大學分子生物學實驗室榮譽研究領導人。

(中國時報)

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