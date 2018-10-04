老友獲獎 中研院長廖俊智按讚

2018年10月04日 01:24 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

諾貝爾獎化學獎結果出爐，由美國學者阿諾德（Frances Arnold）、美國學者史密斯（George P. Smith）和英國學者溫特（Sir Gregory P. Winter）獲獎，中研院院長廖俊智表示，他與阿諾德結識近30年，他在美的研究成果，也透過阿諾德的公司技轉，未來將邀其與中研院合作，將這項蛋白質應用技術在台灣大力推廣。

廖俊智說，他在1980年底在美認識阿諾德，「當時她還只是研究生」，但研究表現十分傑出，不只從事科研認真，在科學成果應用上，具備「敏銳的觸覺」。阿諾德獲獎貢獻在於研發蛋白質在體外演化技術，而這成果則是透過試管來進行分子生物突變技術，廖俊智說明，天然產生的蛋白質並不適合從事醫療或產業等技術，需經改良，讓蛋白質活性更完美，才能被人工環境使用。

中研院分生所研究員趙裕展表示，在科技部支持下，2013年到2016年和阿諾德合作，改造纖維酵素，讓它的耐熱度提高。他說，再生能源常用玉米的澱粉或黃豆轉化成酒精，然後給汽車使用，以取代汽油，這樣實在不經濟。因此他和阿諾德合作，將一些不要用的纖維轉化成單糖，再做成酒精，這項研究已獲得成果。

中研院細胞與個體生物學研究所研究員吳忠漢則說，史密斯與溫特兩人在噬菌體展示技術研究方面，非常傑出，這項科研技術不只能展示生態與抗體，也可用以研究外來抗體，找出全人類抗體及胺基酸序列，並研發蛋白質的抗體藥物，用於治療癌症、免疫疾病與感染性疾病，可作為標靶藥物傳輸系統。

(中國時報)