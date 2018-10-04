紐時戳破不靠爸神話 川普逃稅 白手起家攏係假

2018年10月04日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

「我親手建立我所擁有的。」美國總統川普多次強調自己是白手起家，否認靠父蔭致富。不過《紐約時報》昨天鉅細靡遺提出證據指出，1990年代川普及其兄弟姊妹繼承了雙親總計超過10億美元的資產，其中川普至少得到4.13億美元（約126億台幣）。原本依法適用55％以上的稅率，川普卻只繳了約5％。根據報導，川普係透過設立人頭公司和低報父母資產價值，逃避贈與稅與遺產稅。

8歲就是百萬富翁

川普律師哈德（Charles Harder）回應，紐時的報導與指控100％錯誤。紐時花了數月進行調查，取得超過10萬頁的文件與財務報表，採訪了川普父親佛雷德的商業夥伴、檢閱公開的報稅資料、遺囑紀錄、法庭文件等。結果發現，川普是典型的富二代，指出「川普3歲起每年都可分到父親的財產，每年有相當於今天20萬美元的進帳。所以他8歲就是百萬富翁了。」

這與川普在自傳、電視節目以及競選期間一再自我吹捧的神話，自相矛盾。當時川普稱他是白手起家，從老川普那裡唯一獲得的經濟援助就是100萬美元貸款，還強調「要連本帶利償還借款」。

但紐時戳破這個神話，稱老川普借給兒子至少6070萬美元（相當於今天的1.4億美元），而且多半有去無回。

川普自大學畢業後沒多久，每年從父親那裡拿到相當於現在100萬美元的財產。這筆錢逐年增加，40、50多歲時，每年拿到超過500萬美元。他和其他4個兄弟姊妹成立人頭公司，偽造與遮蓋收受父母贈與的數百萬美元，也逃避該付的贈與稅。

每年進帳100萬美元

老川普夫婦分別在1999和2000年辭世，而他們移轉給5名小孩的財產超過10億美元，這筆錢的贈與稅與遺產稅至少高達5.5億美元，川普卻只付了5220萬美元，相當於5％的稅率。

從1988年到1993年，老川普的收入即高達1億970萬美元，他想出各種方法，將財富轉移給子女，而規避贈與和遺產稅的工作，就落入老川普的子女肩上。

除了成立人頭公司，川普家族也在資產移轉時動手腳，大幅低估父母轉贈的房產估值，就此省下大筆贈與稅。例如為雙親房地產申報的價格是4,140萬美元，10年後轉手價卻是此金額的16倍。但紐時發現，川普的報稅幾乎沒有受到國稅局任何刁難。

川普的事業在1980年代末開始走下坡，川普航空、川普賭場、川普酒店先後宣告破產。但有個富爸爸真好，老川普並未袖手旁觀，3年間資助川普830萬美元，還提供名下大量物業讓川普向銀行抵押貸款，甚至派人到川普的賭場，購入335萬美元的籌碼。川普能鹹魚翻身，建立紐約地產大亨的地位，進一步在真人實境秀累積人氣與名氣，一步步踏上總統之位，和他是富二代息息相關。

紐約州財稅局將調查

至於川普是否會因為協助父母逃漏稅而被起訴？專家表示，川普不大可能被刑事起訴，因其涉入的稅務欺詐已過了追訴期，但民事官司沒有追訴期，所以他仍有可能面臨罰款。

針對川普透過「欺詐手段」打造其地產帝國、逃稅數億美元的報導，紐約州財政稅務局表示將透過合適的管道進行調查。

(中國時報)