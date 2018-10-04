川普、國防部收到可疑毒包裹

2018年10月04日 04:11 中國時報 鍾玉玨／綜合報導

有人要美國總統川普的命？白宮特勤局證實，一封寄給總統川普但收信地點不是白宮的信含有蓖麻毒素。另外，署名給美國國防部長馬提斯與海軍作戰部長李察遜的包裹中也被發現含有蓖麻毒素（ricin）。

美國國安單位目前已經將嫌疑人鎖定為原在海軍服役的水手，掌握了他郵寄信件的證據。相關單位非常重視，原因在於蓖麻毒素比氰化物的毒性強6千倍，只要0.2毫克就會致命。所幸3件物品未送達收信人之前就被攔截。

其中2個包裹在五角大廈的郵件配送中心驗出蓖麻毒素陽性反應，郵件配送中心目前已全面隔離，而配送中心與五角大廈大樓並未相連，對五角大廈人員沒有任何威脅。五角大廈發言人稱，這是有心人刻意製作出的毒物。

消息人士透露，信封內含手寫卡片，可疑物質是「非常天然的蓖麻籽調和物」，技術上還不能稱為蓖麻毒素，仍要等候進一步化驗。

蓖麻毒素是從蓖麻籽提煉出來的高毒性蛋白質，曾被用來進行恐怖攻擊，存在形式包括粉末、顆粒、霧狀或酸液。如果攝入體內，會引起胃腸噁心、嘔吐和內出血，進而導致肝脾和腎臟衰竭，破壞循環系統而致死。不過它並不會傳染，所以只適合用來毒害少數人，不適合用於大規模攻擊。

無獨有偶，共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在德州休士頓的辦公室2日也收到了含有白色粉末的信件，兩名人員在不慎接觸到「白色粉狀物質」後已被送往醫院。但檢驗結果白色物質並無危險性。

(中國時報)