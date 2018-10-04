佛里曼示警 美正瀕臨內戰邊緣

2018年10月04日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國正瀕臨內戰邊緣！資深媒體人兼《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman），2日在標題為「國家陷入嚴重分裂，雙方都視彼此為敵」的專欄中警告，如果現在不懸崖勒馬，美國絕對會走上內戰一途。

佛里曼引述共和黨參議員佛萊克的話指出，「部落主義正在毀滅我們，撕裂我們的國家，正常人不可能坐視。」他寫道，當前美國社會的分裂，遠超過越戰、民權主義運動時期，人與人之間、人與機構之間、人與總統之間，都隔著一道深深的鴻溝。

他認為，人們現在無法異中求同，另一方就是敵人；大家在電視上互罵，在推特人身攻擊，一言不合就取消追蹤，人人都在數位戰場打仗。參加活動前默念的「希望某人不要在場」，話中不樂相見的對象，都指向政治立場相異者。

佛里曼寫道，大法官被提名人卡瓦諾在參院聽證會，以對特定政黨攻擊、陰謀論來為自己辯護，「猶如廣播脫口秀主持人上身」，而非出自準大法官之口。「這種裂痕存在於狂飆的股市和失業率低的好市況，能想像下一次大蕭條來臨時裂痕會擴大成何等模樣？」

佛里曼指出，越戰和民權運動造成的裂痕得以修補，端賴三大要素：「成長中的中產階級、冷戰以及心智健全的共和黨」。二次大戰後，人人都自認為中產階級，而蘇聯大舉研發核武讓美國人團結一心，在此情境下，華府各黨派也把妥協視為必須。

但21世紀後，只剩極端的高（低）技術高（低）薪工作，中產階級消失；冷戰結束意味沒有一個能凝聚全國民心的敵人，而共和黨也開始迷途。因此在多線開戰下，這一代的內戰很難休兵，鄉下小鎮美國人看不起全球化的城市天龍人、隨著美國擁抱多元文化，勞動階級白人益發覺得快被少數族裔淹沒、性別不再代表權力來源…各種衝突無處不在。

佛里曼寫道，「我們失去了曾擁有的緩衝力量，而由川普領軍的這一代領導人，把加深分裂視為其商業模式。」美國已從容得下政治退讓的黨派主義，轉成無法忍受一絲妥協的部族主義。在部族中妥協是罪，敵人必須被殲滅，為了鞏固權力必須不計一切代價。

佛里曼憂心，不只是共和黨，民主黨人一旦掌握權力可能有相同之舉，而那恐怕將是建構於憲法制衡、強大機構與正常行為規範的政府體系崩壞的起點。

(中國時報)