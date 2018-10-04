2018年10月04日 04:11 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普又向記者發飆！在白宮的一場記者會嘲諷女記者「從來不用腦」；另一位女記者詢問有關大法官提名人卡瓦諾被控涉嫌性侵一事時，川普命令白宮助理拿走她手上的麥克風。白宮事後發布記者會對話內容，還竄改了川普爭議的說詞。

川普1日在白宮玫瑰花園舉行記者會，目的在宣揚其達成美加墨新自由貿易協定的成就。川普接受記者提問時，點名美國廣播公司（ABC）女記者薇嘉（Cecilia Vega），他笑稱：「我挑中她，她很震驚。」薇嘉迅速答道：「我沒有，謝謝您，總統先生。」

川普接著說：「沒關係，我知道妳沒有用腦子，妳從來不。」薇嘉問：「您說什麼？」川普回答：「繼續，繼續。」白宮經濟顧問庫德洛、川普女婿庫許納等一干人這時站在川普身後，笑看川普戲弄薇嘉。

薇嘉試著詢問川普有關聯邦調查局（FBI）調查大法官提名人卡瓦諾一事，但川普打斷她：「這件事跟貿易有什麼關係？…我比較喜歡回答貿易的問題。」

白宮事後發布新聞稿，居然將川普說的「用腦子」（thinking）改成「感謝」（thanking）。媒體揭露並質疑川普怎會說「感謝」後，白宮的新聞稿又改回川普原先說的「用腦子」。

同一場記者會上，有線電視新聞網柯琳絲（Kaitlan Collins）同樣問川普有關卡瓦諾遭到性侵指控一事，川普指著柯琳絲吼道：「別問那個！」她的麥克風也立刻被白宮助理拿走。

(中國時報)