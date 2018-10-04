檢察官違紀閃辭 法部仍要辦

2018年10月04日 04:11 中國時報 張孝義／台北報導

前嘉義地檢署檢察官曹合一，被政風人員跟監發現與嘉義市農會總幹事頻繁見面及疑與他人婚外情，在法務部準備對他祭出行政處分討論前即辦妥辭職。法務部長蔡清祥昨表示，儘管曹已經在10月1日辭職生效，法務部仍將追究其行政責任，並依程序處分，未來曹合一轉職律師，還是會留下紀錄。

廉政署是在半年前獲悉曹合一可能涉及婚外情，與檢察官守則不符，派員展開跟監蒐證。據了解，政風人員除發現曹與住在嘉義市民生南路社區的一名女性過從甚密，經常到該女住處停留，還將車子毫不顧忌停在女性密友車前，甚至相偕逛街，疑似婚外情。

蔡清祥首樁風紀案

更令政風人員訝異，曹合一與嘉義市農會總幹事黃騰輝經常會面，由於現任嘉義市議長蕭淑麗就是在黃的力挺下高票當選，因此黃被視為嘉義蕭家班的核心要角，且會面同時還有蕭淑麗的隨扈李國安；政風人員認為檢察官與地方樁腳頻繁會面，雖未查獲不法事證，仍有必要調查，遂彙整事證報請法務部立案調查。

法務部長蔡清祥在7月16日接任後，此為其首件檢察官行為不妥案，蔡簽准調查，但依政風人員蒐集的事證，曹並未涉及不法犯罪，法務部於是責令政風人員請曹到案對相關事證說明。

約談後請辭轉律師

據悉，政風人員7月底對曹合一進行訪談，曹完全不否認所提示的事證，強調自己絕未違法，同時強調將辭去檢察官職務。訪談後，曹即遞出辭呈，向嘉義地檢署檢察長郭珍妮表示自己的生涯規畫，將轉任律師。

由於嘉檢案件量重，不少檢察官萌生去意，人力負苛繁重，加以曹的辦案能力頗受賞識，且每月未結案件數很低，郭珍妮希望曹多加考慮，但幾經慰留，曹仍辭職甚堅。

由於這是蔡清祥就任部長後首件立案調查的風紀案，蔡十分在意，所以在台南主持一、二審主任檢察官會議時，就特別要求檢察官注重品德，並影射有檢察官疑涉不當男女關係已退職，蔡清祥認為「正己才能正人」，因此曹雖辭職生效，蔡仍指示依違反檢察官倫理規範及檢察官守則，追究相關行政責任。

(中國時報)