影射谷辣斯同居 原民律師不起訴

2018年10月04日 04:11 中國時報 陳志賢 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

公益原民律師陳采邑在臉書PO文指「民進黨不分區原民立委可以公開為同居人原民會主委背書」，讓時任民進黨發言人兼不分區原住民立委的谷辣斯·尤達卡，認為已影射她私生活，用字遣詞並涉種族性別歧視，提告妨害名譽。台北地檢署認為，立委私德仍屬公共利益範疇，屬可受公評之事，3日做出不起訴處分。

得知陳女獲不起訴，現任行政院發言人的谷辣斯不願對昔日戀情多說發言，僅表示此案因民事部分仍在司法調查程序中，暫不回應。

陳采邑長期在法律扶助基金會花東地區擔任執行祕書、多次為原住民環保、狩獵、傳統文化問題槓上蔡政府。今年3月28日，陳女在臉書貼文「漢人的公眾人物完全沒隱私，但是民進黨的不分區原民立委可以公開為同居人原民會主委背書，只要民眾在臉書質疑就被封鎖，這樣不會很不平等嗎？#還是媒體都是政府的？還是原住民對自己人比較寬容？非原住民都該死？」事後，谷辣斯·尤達卡認為影射她而提告。

檢方調查時，陳女辯稱沒有妨害名譽故意，此事屬可受公評之事，且她所提及的事情，媒體有報導過，也經過查證，並非空穴來風。

檢方認為，媒體曾報導「原民會主委夷將VS.立委谷辣斯，昔日戀人立院重逢」，雖然同居異性之私密關係，屬個人隱私權所保障範圍，但谷辣斯身為立委，私德尚非與公共利益無關，加上陳女貼文又非明顯影射2人有何男女關係，因此陳女言論仍屬憲法言論自由保障範疇。

檢方指出，民意代表因受選民所託，處理公共事務，若是私德或誠信有所瑕疵，將影響所任公職的純潔與信用，因此必須接受外界批判，甚至是私德檢視的必要，應為可受公評之事，依罪嫌不足，將陳女不起訴。

(中國時報)