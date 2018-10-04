新聞透視－拿法曹開刀 難脫選舉紛擾

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中國時報

檢察官曹合一被懷疑違反檢察官倫理規範及檢察官守則，遭政風人員跟監追查，法務部也將被追究其辭職後的行政責任，不過，曹會見「能夠影響選情」的地方要角曝光，尤其正值九合一大選緊鑼密鼓階段，現在追究其行政責任，難脫司法干預選舉的政治嫌疑。

法務部及社會大眾都期待檢察官能潔身自愛、「清如水、明如鏡」，但檢察官偵查犯罪的角色，本就須融入社會、廣查民瘼，過去不少檢察官就是從朋友圈中發掘犯罪情資，進而訴追犯罪，即使是法官，社會也期待能夠接地氣，不要出現恐龍判決，苛責其交往複雜，似是讓摘奸發伏的檢察官陷於兩難。

再者，選舉逼近，各地檢察署除推廣反賄選宣導，對可能賄選的情資也理當充分蒐集，對選情有影響力的地方要角，觸角自是比普通民眾敏銳，所以檢察官與地方要角會面頻率較高，到底是幫樁？還是佈建？總該弄個清楚。

尤其廉政署鎖定曹有女性密友立案的理由也難以讓人心服，畢竟從情蒐事證，該女與曹只「過從甚密」，也許就高尚品格來說並不妥適，但未必是婚外情，顯然曹合一過去曾起訴民進黨選對會召集人陳明文，才可能是箇中原因。

檢察官與地方政治派系掛勾實屬不該，甚至會影響行政中立；在選舉期間，更可能引發查賄不力爭議，但以目前嘉義市選情緊繃狀況來看，此刻爆出檢察官與蕭家班交往密切，要說與政治無關，恐難讓人信服。

(中國時報)

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