曹合一辦案強 嘉檢18年人脈廣

2018年10月04日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

甫轉任律師的前嘉義地檢署檢察官曹合一，遭政風人員發現他多次與嘉義市農會總幹事黃騰輝會面，疑與蕭家班過從甚密和有婚外情。曹合一昨未接電話，嘉義地檢則表示，曹已離職，其私人事情，檢方不便置評。同僚說，2年前就聽曹吐露想轉任律師的念頭，終於在今年8月間提出辭呈。

曹合一被指日前與嘉義市刑大科偵隊長邱國揚、嘉義市議長蕭淑麗隨扈李國安，到嘉義市農會總幹事黃騰輝住處密會，暗指他是嘉義蕭家班人馬。

嘉檢發言人蔡英俊表示，檢察系統沒有被地方派系滲透，而曹過去經辦的案件曾引起爭議，經調查並無不當辦案，曹偵辦快取寶吸金案被影射曾向涉案人許姓車商買車，也已移交給其他檢察官接手偵查。

曹合一曾念逢甲大學會計系卻被二一退學，當兵後重考上台大法律系，司訓所39期結業後，分發至嘉義地檢署服務至今18年。他曾說當檢察官10多年，想轉換職場嘗試不同經驗，找了數個地點，最後選擇了在嘉義市農會吳鳳北路上的農會大樓開業當執業律師。

曹合一曾辦過不少矚目案件，2007年獲頒青年獎章，仕途看好，但2010年爆發私訊蕭家班掌門人蕭登獅的爭議事件。當時蕭因職棒簽賭案遭判刑，逃亡通緝3年，2010年2月間落網時，傳出曹與另名檢察官未經檢察長核准、未依法定程序，私訊蕭登獅，後遭監察院調查，卻查無實據，未彈劾。

嘉義市農會總幹事黃騰輝昨說，認識曹20餘年，是一起騎車、爬山、跑步的朋友，一起爬過12座百岳，被指密會當天他與曹剛從墾丁騎車回來，相約晚上到他家泡茶聊沿途的趣事。曹已申租農會大樓當辦公室，但尚未簽約，也還未進駐。

邱國揚則說，與曹是多年朋友，當天下班後曹約他去黃的住處，約1小時多即離開，單純是友人泡茶聊天。市警局也表示，邱與李姓小隊長是非上班時間，未違反勤務規定。

(中國時報)