內線炒股 最強商仲曾享亮30萬交保

2018年10月04日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

上櫃公司「全詮租賃」2016年底以22億元處分北市西門町好樂迪大樓，預估獲利10.95億，但居間仲介的「全台最強商仲」曾享亮，獲悉此利多訊息後，預期全銓股價將大漲，竟報明牌給親朋好友買進股票，估計擬制性獲利近700萬元，檢調3日兵分7路搜索，約談曾享亮及親友9人到案，複訊後曾獲30萬交保。

43歲曾享亮投入房地產事業18年，去年因替全銓賣出西門町好樂迪大樓，締造22億元業績，全年度締造30.8億銷售業績，年列全台房仲銷售業績第1名、全球第3名，堪稱商仲業銷售傳奇。

曾出生基隆，僅國中學歷，小時候家境不佳，全家5口住10幾坪房子，靠父親開卡車維持家計，過去受訪時強調他做房仲就是要改善家境，從基隆賣房賣進北市，5年前挑戰總價更高的店面交易，商圈就鎖定西門町。

曾轉戰西門町店面後，2013年打破最快成交紀錄，入行僅3個月，達成1億2500萬業績，第1年創造10億元的銷售佳績，今年5月在台中演講，每人報名費高達6600元。

全銓2016年12月發布重大訊息，指公司預計以22億元處分西門町西寧南路好樂迪大樓，預計利益10.95億元。檢調獲報，替全銓處分該不動產的房仲曾享亮，因職務關係提早得知此利多消息，涉嫌在全銓發布重大訊息前，報明牌給親友買股，違反證交法內線交易罪嫌。

北檢昨指揮調查局兵分7路搜索曾享亮及親友辦公室、住處，以涉嫌人身分約談曾男6人，另約談3名證人，全案由檢調偵辦中。

(中國時報)