花蓮新火車站 賞機新據點

花蓮新火車站自由廊道提供民眾休憩、欣賞列車進出站的空間。（張祈攝）

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中國時報
／綜合報導

花蓮新火車站歷經4年施工，包括售票大廳等第一階段工程3日啟用，新車站設計結合山海特色，其中連結前後站的自由廊道，民眾不用買票就能進入，讓旅客一邊喝咖啡，一邊欣賞戰機起降，成為航空迷的追機新據點。交通部長吳宏謀、台鐵局長鹿潔身等人主持啟用剪綵，蔡英文總統則選在典禮後10分鐘低調參訪。

結合山海特色設計

花蓮車站改建工程斥資8.55億元，自2104年6月開工，歷時4年完成第一階段包括主體車站及機房、迎客亭、第三月台電扶梯及站前廣場增闢3車道等，完成進出站分流設備，明年第二階段預定完成東、西站改建則為舊車站專修、新車站設備持續升級等。

「好山、好水、好車站」吳宏謀說，花蓮車站為北迴線終點，每天約有30萬人次進出，連假期間可達5萬人次，除了新火車站的啟用，公路部分光復、富里景觀大道趕在明年過年前完工。

改建後的花蓮車站改以進出站分流方式提供服務，旅客可從3樓剪票口進站，到站旅客則走地下道出站，藉此紓解人潮。

全台第4座特等車站

花東線鐵路整體服務效能提升計畫改建新城站至台東站間27個車站及周邊附屬設施，花蓮車站改建是最後完工的工程，與台北、台中、高雄並列特等站。

立委蕭美琴指出，除硬體升級，過年前第四代購票系統將上路，也增購新列車增加5成座位數，盼能解決一票難求問題；立委徐榛蔚則盼台鐵能將花蓮、吉安高架化，並對交通部長正面喊話，「2年半不見政府新誠意」，盡速跟進蘇花改5個瓶頸路段。

另外，交通部前部長賀陳旦在上任後重啟評估，要將台鐵公司化後長期營業計畫完成，並調整合理票價。

交通部長吳宏謀表示，台鐵要公司化前有很多條件、配套準備，否則公司化沒有意義，且台鐵有很多事要做，「至少在未來一到兩年內，公司化、台鐵票價調漲都不是優先考量的事」。

(中國時報)

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