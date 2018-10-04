226違規選舉廣告 裁罰掛蛋

新北市街頭巷尾隨處可見選舉廣告招牌，卻都未申請執照，更違法使用竹架搭設成為違建，衍生視線不佳、阻礙通道、結構不穩等亂象，圖為鶯歌區中正一路與阿南巷路口的違章選舉廣告。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

年底選戰將至，各地街頭巷尾隨處可見違規選舉廣告招牌，有些用鷹架搭建，有的是掛在牆上帆布，不僅有礙市容，更潛藏安全問題，新北市府統計，今年截至9月底，已查報2百多件違規選舉廣告招牌，雖已拆除101件，裁罰件數卻是「掛蛋」，地方人士質疑，公部門因怕民代當選秋後算帳，不敢拆也不敢罰。

竹架搭設 安全堪慮

地方人士指出，違規選舉廣告以板橋、新莊、三重、中和、永和等都會人口密集區最多，隨著選戰逼近，違規亂象變成民眾夢魘，許多參選人便宜行事，選舉廣告招牌未申請執照，還違法使用竹架搭設，不僅結構安全堪慮，也有妨礙觀瞻、霸佔道路等困擾。

新北市工務局指出，2014年九合一選舉時，新北市共查報523件違規選舉廣告招牌，其中304件招牌由使用者自行拆除，219件由拆除大隊花費逾百萬經費強拆。

今年共查報226件違規選舉廣告招牌，已拆除101件，常見的違章型態是以竹架式或綁紮式錏管等輕結構設置招牌，這類結構不若螺栓、焊接打造的C型鋼架堅固，潛藏公安風險，部分招牌則是占用公共道路或公有地，影響民眾權益。

建築法 可罰4到20萬

工務局公寓大廈管理科科長林文中表示，參選人設置的選舉廣告招牌皆須比照民間廣告招牌依法申請執照，並檢附廣告招牌設計結構樣式、土地建物所有人同意書，確認結構安全並無侵權後，繳交申請費用才能設置。

違規未申請者者可依《建築法》裁罰4到20萬，但多數招牌在未補申請前即自行拆除或由拆除大隊強拆，因此今年還沒有開罰。

但市府人員私下表示，公部門因怕民代當選秋後算帳，即便民眾檢舉也不敢拆也不敢罰，參選人有恃無恐，這才是違規看板林立的原因。

(中國時報)

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